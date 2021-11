Decirle a la gente que confíe, que van a ver otro equipo: Juan Reynoso

En Cruz Azul son conscientes de que recibir a Rayados en el Repechaje no será tarea fácil, el conjunto celeste se encuentra con la presión a tope después de haber perdido ante Pumas en la última jornada de la Liga BBVA MX , y es por eso que su entrenador Juan Reynoso mandó un mensaje a la afición cementera.

La gente verá otro equipo

“Decirle a la gente que confíen, que van a ver otro equipo, otro lenguaje corporal, y van a ver un equipo que se va a jugar el alma por llegar a cuartos de final, a ellos y pedirles que confíen, lastimosamente por el tema del grito no nos van a poder acompañar, pero el equipo se va a mostrar y brindar al máximo”. Aseguró Reynoso en Conferencia de Prensa.

Partido difícil ante Rayados

Juan Reynoso sabe del potencial de Rayados, incluso recordó cuando “La Pandilla” les ganó en el Gigante de Acero.

“Espero el mejor Monterrey, incluso mucho mejor que el que nos ganó en el Azteca y que obtuvo su pase para la final de Concacaf, cuando los planteles son tan ricos y hay tanta jerarquía ellos saben cuándo exigirse y cuando hacerlo de esa manera, y eso pasó, la semana pasada que fueron ante América”.

Aclaró sobre falta de actitud de Cruz Azul

Por último Juan Reynoso aclaró la polémica sobre supuestamente haber dicho que sus jugadores no tenían actitud.

“Aclarar, que nunca dije falta de actitud, dije que yo estaba molesto que haya cosas que no me hayan gustado y que se los había dicho a ellos y que no me gustaba ventilar situaciones con la prensa, si algo bueno tengo, creo que es memoria, y lo otro es decir: que no hemos tirado la toalla, hemos tenido muchos imponderable que no son excusas porque en este club no existen excusas, eso es imponderable no tiene que volver más fuerte, de ahí en más se va a ver una cara distinta del equipa el día domingo ya veremos si nos alcanza, yo creo que sí, con compromiso de los chicos siempre lo hay y lo hemos peleado con la alineación que hemos podido y aun así estamos octavos .Hoy nos toca jugar un repechaje que nos tiene motivado para salir adelante”.