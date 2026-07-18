La HORA EXACTA para ver Chivas de Guadalajara vs Toluca, de la Jornada 1 del Apertura 2026

Este sábado 18 de julio del 2026, se enfrentan Chivas de Guadalajara vs Toluca como parte de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Es uno de los encuentros más llamativos de la fecha y que promete muchas emociones.

Hora exacta para ver el Chivas de Guadalajara vs Toluca EN VIVO

El encuentro de Chivas vs Toluca se va a disputar en punto de las 19:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron.



Chivas vs Toluca

Hora: 19:10 horas tiempo del centro de México.

Fecha: sábado 18 de julio del 2026

Lugar: Estadio Akron

Los dos equipos buscaran llevarse los primeros tres puntos de la competición y mostrar su calidad de plantilla. Para muchos de los expertos, son dos clubes candidatos para pelear el título.

El árbitro encargado de impartir justicia será Daniel Quintero Huitrón, junto a los abanderados José Ibrahim Martínez Chavarrí y Jaime Adrián Villasana Carrasco. El cuarto árbitro para el duelo de la jornada inaugural será Iván Antonio López Sánchez.

Así llegan Chivas y Toluca

Chivas terminó el Clausura 2026 con una de las mejores plantillas, fueron eliminados en Semifinales y para el Apertura 2026 buscaran levantar el título. Los dirigidos por Milito, tienen de refuerzo a Kevin Castañeda, proveniente de Xolos, y Jordan Carrillo, comprado de Santos tras su préstamo en Pumas. De la mano de Armando “La Hormiga” González, buscan tener un ataque significativo.

Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca buscan seguir haciendo historia con el "Turco" Mohamed. Llegan de ganar la Concachampions y con dos refuerzos destacados, tanto Víctor Guzmán y al mediocampista Erick Gutiérrez.