La IA revela cuánto costaría Gilberto Mora si hubiese nacido en Europa

Gilberto Mora está que vuela para hacer historia, pues sus números lo confirman y más en el Mundial Sub-20, donde ya suma 3 goles y 2 asistencias y está a punto de romper el récord que lo volvería el mejor mexicano de todos los tiempos . El jugador de Xolos actualmente tiene un valor en el mercado de 4.5 millones de euros (95.8 millones de pesos), pero y si hubiera nacido en Europa, ¿cuál sería su precio?

De acuerdo con la IA, Mora tendría 3 precios diferentes de haber nacido en España, Alemania, Francia o Inglaterra, países de Europa que cuentan con las mejores ligas de futbol del mundo. El valor del futbolista de 16 años no está tan alejado al que ahora tiene en los Xolos de Tijuana, que ya bateó a dos clubes del viejo continente que preguntaron por el jugador . En Francia sí sería muy diferente. Estos son los estimados:



Alemania – 6.8 millones de euros (144.8 millones de pesos) España – 7.2 millones de euros (153.3 millones de pesos) Inglaterra – 9.9 millones de euros (casi 211 millones de pesos) Francia - 40 millones de euros (851.7 millones de pesos).

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

Los aficionados han hecho memes comparativos en el precio de Gilberto Mora, que el 21 de septiembre incrementó de 3 millones a 4.5 millones de euros, según la plataforma Transfermarkt. La mayoría de los usuarios de la red X consideran que si el futbolista de 16 años hubiera sido de otra nacionalidad ya tendría un alto costo y fuera fichado por un club grande de Europa.

“Si Gilberto Mora fuera sudamericano o europeo fácil ya valiera 60 millones de euros. Que un chico de 16 años esté jugando desnudo un Mundial Sub-20, que lleve un chingo de partidos en Primera [División] y en la Selección mayor ganó la Copa Oro, siendo clave es una locura”, escribió el usuario @JoseMGaxiola1.

Si Gilberto Mora no fuera mexicano… ¿valdría más? 💰⚽



👀 De 4.5 M€ en México a ¡120 M€ en Inglaterra!



¿Subestimamos el talento nacional? 🇲🇽#GilbertoMora #FutbolMexicano #NacionDeportes pic.twitter.com/4E5C4lzoQQ — Nación Deportes (@naciondeportes_) October 7, 2025

El incremento del valor en el mercado de Gilberto Mora

Gilberto Mora debutó oficialmente con Xolos de Tijuana en agosto de 2024 y desde entonces su carrera ha ido en crecimiento. Su primer precio fue de un millón de euros (21.2 millones de pesos), nada mal para el jugador, que aún tenía 15 años.

Mora aumentó de precio a 3 millones de euros en marzo de 2025 (63.8 millones de pesos) y así se mantuvo durante 6 meses, pese a que en verano fue su mejor momento al salir campeón de la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana y ser pieza fundamental en el esquema de Javier Aguirre.

El jugador de Xolos hoy en día tiene un valor en el mercado de 4.5 millones, precio que muy posiblemente aumente al término del Mundial Sub-20, independientemente de cuál sea el resultado de la Selección Mexicana en el torneo.