La idea del futbol argentino que todos criticaron, pero que la Liga BBVA MX podría replicar y ser bien recibida
En Argentina causó mucho revuelo que la AFA le diera un título a un equipo por una forma peculiar y que no es concebida en su nuevo sistema de competencia
La AFA recientemente le dio el título de Campeón de la Liga Profesional 2025 a Rosario Central, pero lo que causó revuelo es que no lo ganó en una final como es ahora el sistema del futbol argentino, sino por ser el equipo que más puntos hizo en el año, tanto en el torneo Apertura como Clausura, hecho que todos criticaron, pero que muy posiblemente se pueda replicar en la Liga BBVA MX, donde Xolos avanzó a Cuartos de Final .
Omar Villarreal, reportero de TV Azteca Deportes, fue quien lanzó el dardo envenenado en sus redes sociales al referir que el nuevo sistema de competencia de Argentina podría ser implementado en México, pues ya existe un antecedente como tal, ya que a mediados de este año Cruz Azul recibió un premio millonario por ser el club con más puntos en la Liga BBVA MX .
“No dudaría ni tantito que pronto en México comience a darse trofeo con valor oficial al mejor en puntos durante el año como pasó en Argentina con Rosario [Central]. Ya hubo el primer paso con el dinero que le dieron al [Cruz] Azul en verano”, compartió “Villa Villa” en su cuenta de X.
El nuevo sistema de competencia del futbol argentino
En el país sudamericano fue lanzando la Recopa de Campeones, un nuevo torneo que vivirá su primera edición en 2026. Éste reunirá a los ganadores de la Copa, así como las supercopas de Argentina e Internacional. En caso de que un equipo salga victorioso en más de una justa, su lugar será ocupado por el subcampeón.
Con el nuevo torneo de la AFA, los clubes podrán competir por 8 campeonatos locales durante el año futbolístico, sin contar la Copa Libertadores y la Sudamericana. Estos son las justas por la que pelearán los equipos el próximo año:
- Torneo Apertura
- Torneo Clausura
- Campeón de Liga (equipo con más puntos)
- Trofeo de Campeones (Equipos ganadores de los torneos Clausura y Apertura)
- Copa Argentina
- Supercopa Argentina (Trofeo de Campeones contra el ganador de la Copa Argentina)
- Supercopa Internacional (Campeón de la Liga contra ganador del Trofeo de Campeones)
- Recopa de Campeones