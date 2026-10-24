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No aguantó más: el ex de Cruz Azul que desapareció de redes sociales tras las críticas en su nuevo club

El defensa central fue señalado como el responsable en la más reciente derrota de su equipo

No aguantó más: el ex de Cruz Azul que desapareció de redes sociales tras las críticas en su nuevo club
No aguantó más: el ex de Cruz Azul que desapareció de redes sociales tras las críticas en su nuevo club|Vamos Azul

Escrito por: José Alejandro | DR

Rafael “Cachorro” Guerrero, defensa formado en las fuerzas básicas de Cruz Azul, fue señalado en la derrota de Tigres por 2-0 ante León en la Jornada 13 del Apertura 2026. Tras no aguantar las críticas, el mexicano cerró sus redes sociales.

¿Por qué el ex de Cruz Azul cerró su cuenta de Instagram?

El partido entre Tigres y León en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde hace 50 años debutó Hugo Sánchez. El conjunto visitante ganó 2-0 gracias a los goles de Ismael Díaz, al minuto 19, y Díber Cambindo, al 88. El primer tanto llegó después de un pase de cabeza de Guerrero hacia el portero Nahuel Guzmán que quedó corto; Díaz anticipó al guardameta y aprovechó la equivocación para abrir el marcador.

Cruz Azul redes sociales
Guerrero fue señalado en la derrota de Tigres por 2-0 ante León en la Jornada 13 del Apertura 2026.|@clubtigres

La segunda anotación llegó en los minutos finales, cuando Cambindo aprovechó un contragolpe y superó a Guzmán en un mano a mano. El resultado dejó a Tigres con 14 puntos y fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla, por el momento.

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La actuación defensiva del equipo generó abucheos en el estadio y cuestionamientos de los aficionados, que también trasladaron sus críticas a las plataformas digitales hacia el canterano del conjunto celeste.

Lo que necesita Tigres para salvar el semestre

La caída ante el conjunto esmeralda complicó la situación de Tigres en el Apertura 2026. Con 14 unidades después de ese encuentro, el club quedó fuera de los puestos de clasificación. El resultado también aumentó la presión sobre el equipo durante el tramo final de la fase regular, cuando cada punto puede influir en sus posibilidades de avanzar a la Liguilla.

El rendimiento defensivo quedó bajo observación después de los errores que dieron pie a las dos anotaciones. Aunque Guerrero recibió buena parte de los señalamientos, el marcador también reflejó la dificultad colectiva de Tigres para remontar y evitar el contragolpe rival.

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