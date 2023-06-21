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Fútbol

La vez que Jaime Lozano hizo historia con la Selección Mexicana

Jaime Lozano ya sabe lo que es triunfar con la Selección Mexicana de futbol, además que hizo historia a nivel mundial con el cuadro azteca en Tokyo 2020

Jaime Lozano al frente de México en Tokyo 2020
|MEXSPORT

Escrito por: Salvador Hernández

La llegada de Jaime Lozano como entrenador interino de la Selección Mexicana significa un nuevo reto para el cuadro azteca y el “Jimmy” pues intentarán ganar la Copa Oro en su edición 2023.

Lozano dirigió el proceso olímpico del “Tri” rumbo a Tokyo 2020, mismo que culminó con una actuación destacada pues se llevaron la medalla de bronce en dicha justa deportiva.

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Por esta razón, recordamos aquel episodio histórico para México, la medalla de bronce en Tokyo 2020.

El camino de la Selección Mexicana al bronce en Tokyo 2020

El camino a la medalla de bronce comenzó en la fase de grupos, en esa etapa derrotaron a Selección de Francia 4-1, luego perdieron 2-1 ante Japón y terminó dicha fase con una victoria de 3-0 frente a Sudáfrica.

La Selección Azteca culminó como segundo de grupo, el primero fue Japón. En los cuartos de final, superaron ampliamente con un 6-3 a Corea del Sur. En las semifinales, Brasil fue el rival, llegaron hasta la instancia de penales en la que cayeron 4-1, mientras que el partido por la medalla de bronce derrotaron al país anfitrión por marcador de 3-1.

Te puede interesar: VIDEO: Así recibieron a Jimmy Lozano en la concentración de la Selección Mexicana

¿Cuál fue la alineación que ocupó Jimmy Lozano en Tokio 2020?

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: César Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez, Erick Aguirre.

Media de contención: Luis Romo y Carlos Rodríguez.

Medios ofensivos: Alexis Vega, Diego Lainez y Sebastián Córdova.

Delantera: Henry Martín.

¿Cuándo debuta México en la Copa Oro?

La Selección Mexicana, ahora comandada por el entrenador Jaime Lozano debutarán en la edición 2023 de la Copa Oro ante Honduras este domingo 25 de junio a las 5:50 pm por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.

La narración estará a cargo de Christian Martinoli, en el análisis Luis García, con los comentarios de Luis Roberto Alves Zague y Jorge Campos “El Inmortal”, en la cancha estará David Medrano y Omar Villarreal; además Gerardo Velazquez de León e Inés Sainz nos llevarán otro ángulo del partido y rivales del cuadro nacional azteca.

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