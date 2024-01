¡OFICIAL: LAFC anuncia fichaje bomba de futbolista mexicano

Este martes 30 de enero del 2024, el conjunto del LAFC presentó un fichaje bomba para su temporada en el 2024 y se trata de un jugador mexicano. El equipo lo hizo oficial a través de sus redes sociales con una foto y un video de varias jugadas del nuevo refuerzo.

Se trata del joven mexicano de 21 años, Omar Campos, que llega procedente del Santos Laguna. El equipo logró firmar al defensor hasta el 2027 con opción de extender hasta el 2028.

Omar Campos is Black & Gold.

📝 #LAFC signs defender Omar Campos on a permanent transfer from @ClubSantos of @LigaBBVAMX#LAFC | @remitly pic.twitter.com/J37HMlK7m9

