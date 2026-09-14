Partidos de HOY lunes 14 de septiembre de la jornada 8 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX baja el telón este lunes 14 de septiembre con un choque que promete emociones de principio a fin. ¡Hoy hay futbol en el bajío y la necesidad de sumar tres puntos es extrema para los equipos protagonistas!

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León vs Atletico de San Luis | Estadio León | 19:00 horas

Se abren las puertas a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) del Estadio León para albergar un encuentro de alto riesgo entre Club León y el Atlético de San Luis. Ambos equipos llegan a este duelo con la necesidad de obtener puntos ya que tuvieron triperos en la jornada anterior. Los felinos cayeron en su visita ante Pumas en Ciudad Universitaria, mientras que la escuadra potosina fue superada con claridad por las Chivas de Guadalajara en su propia casa.

¿Cómo llegan León y Atletico de San Luis para este enfrentamiento?

Para el conjunto esmeralda, la misión es clara: recuperar la fortaleza en casa y escalar posiciones en la clasificación. León suma 10 puntos para ubicarse al momento en el puesto 12 de la tabla. Un triunfo lo pondría por lo menos en la octava posición en puesto de Liguilla dejando fuera al equipo del Atlas.

Por su parte, el conjuntos del Atlético de San Luis apuesta a un planteamiento inteligente en patio ajeno para dar el golpe y salir de la zona incómoda de la tabla general. Los dirigidos por Diego Mejía se encuentran en la posicionales 16 con escasos 6 puntos.

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Las cartas están sobre la mesa. El dinamismo ofensivo de los esmeraldas chocará contra la propuesta de contragolpe de la escuadra potosina. ¿Logrará La Fiera rugir ante su afición o San Luis rescatará los tres puntos de la cancha guanajuatense?

