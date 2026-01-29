Los lanzamientos de videojuegos más esperados de febrero de 2026

Con el inicio del año competitivo y los primeros grandes eventos internacionales en marcha, febrero también se convierte en un mes clave para los lanzamientos de alto perfil. Desarrolladores y publishers apuestan fuerte por este periodo, ofreciendo experiencias que van desde el survival horror y el RPG hasta la acción competitiva y el deporte arcade.

Uno de los títulos que acapara todas las miradas es Resident Evil Requiem, la nueva entrega principal de la icónica saga de Capcom. Programado para finales de febrero, el juego promete un regreso a las raíces del horror, combinando exploración, narrativa oscura y un enfoque más psicológico, lo que lo convierte en uno de los lanzamientos más esperados no solo del mes, sino de todo 2026.

Otro nombre que genera gran expectativa es Nioh 3, que llega a inicios de febrero con la promesa de refinar aún más su exigente sistema de combate. Team Ninja busca elevar la experiencia soulslike con nuevos sistemas, mayor profundidad táctica y un diseño de niveles más ambicioso, apuntando directamente a los jugadores que buscan un reto intenso.

La demo de Nioh 3 llega el 29 de enero ⚔️🔥

Disponible en PS5 y Steam para que pruebes el desafío samurái 👀🎮

La demo de Nioh 3 llega el 29 de enero ⚔️🔥

Disponible en PS5 y Steam para que pruebes el desafío samurái 👀🎮

¿Listos para morir… y volver más fuertes? 💀💪#Nioh3 #PS5 #Steam #ActionRPG

En un tono completamente distinto, High on Life 2 apuesta por expandir el humor irreverente y el estilo visual que definieron a su antecesor. La secuela promete armas parlantes aún más excéntricas, nuevos mundos y una narrativa que no se toma demasiado en serio, ideal para quienes buscan una experiencia fresca y desenfadada.

El mes también tiene espacio para los fans del anime con My Hero Academia: All’s Justice, un título que adapta arcos clave de la historia y busca ofrecer combates espectaculares con un elenco amplio de héroes y villanos. Su lanzamiento refuerza la tendencia de grandes licencias japonesas apostando por producciones cada vez más ambiciosas.

Por su parte, Nintendo entra a la conversación con Mario Tennis Fever, una nueva entrega que mantiene el enfoque arcade de la saga, pero añade mecánicas renovadas y un énfasis mayor en el juego competitivo y multijugador.

En conjunto, febrero de 2026 se consolida como un mes diverso y potente para los videojuegos, con lanzamientos capaces de marcar la conversación de la industria durante los primeros meses del año y de definir qué títulos dominarán la atención de los jugadores en el corto y mediano plazo.

Principales estrenos

• 1 de febrero — Starsand Island (multiplataforma) — aventura exploratoria vibrante.

• 5 de febrero — Dragon Quest VII: Reimagined — remake del clásico JRPG.

• 6 de febrero — My Hero Academia: All’s Justice — acción anime con un amplio roster.

• 6 de febrero — Nioh 3 — acción samurái intensa en PS5/PC.

• 12 de febrero — Mario Tennis Fever — el tenis estilo Mario con más personajes que nunca (Nintendo Switch 2).

• 12 de febrero — Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties — beat ’em up y nueva historia del universo Yakuza.

• 13 de febrero — High On Life 2 — secuela del shooter con humor irreverente.

• 18 de febrero — Star Trek: Voyager – Across the Unknown — estrategia y supervivencia en el espacio.

• 27 de febrero — Resident Evil Requiem — una de las entregas más esperadas de la saga survival horror.