¿Cuál será el cambio principal que tendrá la nueva versión de la PlayStation 5?

Mientras millones de usuarios alrededor del mundo esperan con ansias la llegada de la PS6, la realidad es que Sony no tiene prisa por lanzar esta nueva consola de videojuegos. De hecho, recientemente se supo que la compañía está planeando una nueva versión de su reina, la PlayStation 5.

La PlayStation 5, de acuerdo con sus creadores, está a la mitad de su periodo de vida, por lo que aún tiene mucho por delante. Del mismo modo, las ventas que ha tenido en estos años ha permitido que Sony realice una serie de modificaciones que, en esencia, traerán una nueva versión de la PS5 este mismo año.

¿Cuál será el cambio más grande de la nueva versión de la PlayStation 5?

Sony ha tomado la decisión de prolongar el ciclo de vida de la PlayStation 5 a través de una versión mejorada llamada PS5.5. El aspecto principal de esta nueva versión guarda relación con la duración extendida de esta generación, pues la misma podrá acceder a mejorar gráficas sin la necesidad de adquirir la PS6.

Se sabe, además, que Sony presentará hasta un 45 por ciento más de potencia gráfica a través de las mejoras de eliminación, de acuerdo con Infobae. Del mismo modo, ayudará a que los juegos desarrollados para la PS5 se mantengan compatibles con esta nueva versión, aunque a través de una mejor experiencia visual.

En otras palabras, la PlayStation 5.5 podrá contar con espacios visuales mucho más detallados, así como texturas de alta calidad, sombras realistas y, a su vez, una calidad en los videojuegos que no se había visto en el pasado, lo cual ha comenzado a emocionar a los seguidores de esta consola.

Entonces, ¿cuándo se estrenará la PlayStation 6?

Con las noticias mencionadas en párrafos anteriores, así como por el deseo de Sony de explotar aún más la PlayStation 5, todo haría indicar que la PS6 podría llegar hasta el 2027, aunque otros insiders y expertos en consolas detallan que esta podría arribar durante los primeros meses del 2028.