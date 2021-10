Laporta esperaba que Messi jugara gratis en el Barcelona

El presidente del Barcelona , Joan Laporta , afirmó que tuvo la esperanza hasta el último momento de que Lionel Messi se quedara a jugar gratis con los blaugranas una temporada más.

“Quería quedarse, pero también tenían mucha presión por la oferta que tenían. Por un momento tuve la esperanza de que Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no podemos pedir a un jugador del nivel de Messi que hiciera esto”, afirmó Laporta.

Ronald Koeman tiene el respaldo de la directiva

También, el actual presidente de los catalanes se refirió a la confianza que le ha dado al DT del primer equipo, Ronald Koeman, quien no pasa por su mejor momento desde la llegada a la institución blaugrana.

“La decisión es que Koeman continúa. Cuando las cosas no salen como uno quiere, todos estábamos desanimados. Le pregunté si confiaba en el equipo. Quería continuar a toda costa y demostrar que este equipo es competitivo”, aseguró Joan.

En los últimos días se le ha preguntado también a Laporta por la posibilidad de que se dé la llegada de Xavi Hernández al banquillo de los blaugranas, aunque el presidente del futbol club Barcelona ha sido tajante con su decisión de mantener a Koeman.

Remodelaciones para el Barcelona

Además, el presidente azulgrana se refirió a la remodelación del estadio Camp Nou y sus alrededores, para lo que la directiva azulgrana pedirá una financiación de mil 500 millones de euros.

“El proyecto me dicen que será de tres años, pero calculo cuatro. Para ese año, se ampliaría temporalmente la capacidad del Johan Cruyff hasta los 50 mil espectadores y habrá que hacer rotaciones con los socios”, sentenció Laporta.

El calendario del Barça

Lo cierto es que se vienen días complejos en el Barcelona, tras el juego contra Valencia deberá enfrentar al Dinamo en Champions y luego recuperar fuerzas para recibir al Real Madrid en el Camp Nou, un partido que podría definir el futuro de Ronald Koeman.