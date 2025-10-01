Las 3 estrellas que América soñaría contratar para su equipo y quizá pueda alcanzarlas

América sueña con contratar a 3 grandes estrellas de la Liga BBVA MX Femenil, las cuales son Rebeca Bernal, Lizbeth Ovalle y Charlyn Corral, pues desde hace vario tiempo las siguen de muy cerca, según informó el periodista Jesús Romero. El conjunto de Coapa, que supera en puntos a Pachuca en torneo internacional , sigue en búsqueda de refuerzos a fin de conseguir por tercera ocasión el título local.

Las Águilas han intentado fichar a las futbolistas, pero no se han dado las negociaciones, ya que actualmente tienen contratos vigentes con diferentes clubes. No obstante, aún son seguidas muy cerca por la directiva azulcrema, en espera de que alguna de ellas sea refuerzo bomba para el Clausura 2026, torneo en el que América varonil ya tendría a su primera baja .

América Femenil sueña con algún día fichar a las estrellas Rebeca Bernal, Lizbeth Ovalle y Charlyn Corral

“Me dicen que Emilio Azcárraga está siempre atento a lo que sucede con el equipo femenino. Quiere una plantilla a la altura de la grandeza de la institución”, compartió el periodista en su cuenta de X al revelar los nombres de las jugadoras que desea el conjunto azulcrema.

¿Dónde juegan actualmente las estrellas que América sueña con contratar?

Rebeca Bernal es una de las jugadoras que América sueña con contratar. Actualmente, la defensa central forma parte del Washington Spirit de Estados Unidos. La excapitana de Rayadas se fue de la Liga BBVA MX Femenil a principios de año, luego de ser un estandarte de su club al ganar 4 campeonatos.

Lizbeth Ovalle es otra de las jugadoras que América desea, e incluso el entrenador del equipo declaró que la buscaron en reiteradas ocasiones, pero nunca se llegó a un acuerdo. La mediocampista juega en el Orlando Pride de Estados Unidos, club al que llegó en este verano proveniente de Tigres, convirtiéndose en la transferencia más cara del futbol mexicano por 1.5 millones de dólares (27.5 millones de pesos).

Me dicen que Emilio Azcárraga está siempre atento a lo que sucede con el equipo femenino. Quiere una plantilla a la altura de la grandeza de la institución. — Jesús Romero (@jesusromeromx_) September 30, 2025

Charlyn Corral es una de las futbolistas históricas del futbol mexicano femenil, pues cuenta con un recorrido en Europa, donde formó parte de uno de los grandes como lo es Atlético de Madrid. La delantera juega desde 2021 para Pachuca y ya levantó por primera vez el trofeo de la Liga BBVA MX al derrotar al América en el Clausura 2025, temporada en la que también consiguió su tetracampeonato de goleo.

¿Cómo marcha América en el Apertura 2025?

América Femenil marcha en tercer puesto en la Tabla General del Apertura 2025 con 29 puntos, producto de 9 partidos ganados, 2 empatados y 2 perdidos. Las Águilas buscan sed de revancha en este torneo, ya que en el anterior perdieron la final ante Pachuca.