Las Chivas de Gabriel Milito son los mejores de la Liga BBVA MX en algo que nadie cree

Chivas es el mejor equipo de la Liga BBVA MX en algo que nadie cree, pues lidera la tabla de la regla de menores con 2,751 minutos, logro que alcanzó tras la victoria de 2-0 ante Mazatlán . Gabriel Milito le ha dado oportunidad a los jóvenes, pese a que el equipo tiene una plantilla de jugadores de experiencia, como Javier “Chicharito” Hernández, Alan Pulido e Isaác Brizuela, por mencionar algunos.

El cuadro rojiblanco arrasa por mucho a los diferentes equipos de la Liga BBVA MX al jugar con futbolistas mexicanos jóvenes. El club que le sigue de cerca los pasos es Puebla, que tras el término de la fecha 13 en la que venció 4-3 a Xolos suma 2,146 minutos, aunque aún está muy lejos de superar al Guadalajara, que le lleva una ventaja de más de 600 minutos.

Chivas El cuadro rojiblanco lidera la tabla de la regla de menores y se coloca como el mejor de la Liga BBVA MX en ello

Guadalajara sigue enrachado en este Apertura 2025, pues después de la tormenta encontró la calma, ya que suma 4 victorias consecutivas, que lo posicionan en el octavo lugar de la Tabla General de la Liga BBVA MX y en la pelea de poder clasificar directo a la Liguilla, ya que no corre el riesgo de sufrir una sanción de pérdida de unidades o multas económicas por no cumplir con la regla de menores.

Los jugadores que hicieron a Chivas el mejor de la Liga BBVA MX

Chivas por tradición es un equipo que juega con futbolistas mexicanos, pero ello no impide que pueda contratar jugadores de experiencia. No obstante, Gabriel Milito ha optado por jóvenes en lugar de los referentes del club, hecho que lo ha llevado a comandar al equipo a buen puerto. Estos son los integrantes menores de 21 años que hicieron al Guadalajara en el mejor de la Liga BBVA MX:



Hugo Camberos – 18 años – extremo Santiago Sandoval – 18 años- mediocampista Yael Padilla – 19 años – extremo Samir Inda -18 años - mediocampista

El castigo que le impondrá la Liga BBVA MX a los que no cumplan con la regla

Chivas es uno de los 8 equipos que ya cumplió con la regla de menores a falta de 4 fechas de que concluya el Apertura 2025. Por lo anterior, se salvó de una posible sanción por parte de la Liga BBVA MX, la cual multará económicamente y quitará puntos a los clubes que no lleguen a la meta de 1,170 minutos.

Hasta el momento hay 10 equipos que todavía no llegan a los minutos pactados y corren el riesgo de ser sancionados, como lo son: Santos, Necaxa, Pumas, Mazatlán, Querétaro, Rayados, América, Cruz Azul, Toluca y Tigres.