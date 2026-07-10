Las razones por las que los Minions siguen siendo un éxito en la pantalla grande.

No importa cuántos años pasen o cuántas aventuras vivan, los Minions siempre encuentran la manera de hacer reír al público. Su éxito no depende de grandes discursos ni de superpoderes; basta con una mirada, un tropiezo o uno de sus característicos inventos para convertir cualquier momento en una escena inolvidable.

Quizá esa sea la razón por la que, generación tras generación, estos personajes siguen conquistando tanto a quienes crecieron viéndolos como a los más pequeños que apenas los descubren. Su humor sencillo, su energía y la forma en que enfrentan cualquier desafío los han convertido en un fenómeno que continúa vigente.

Ese mismo espíritu regresa en Minions & Monstruos, una aventura que lleva a los personajes amarillos a enfrentarse con criaturas inesperadas y situaciones llenas de acción, sin perder el estilo que los ha hecho tan populares.

Quienes ya han disfrutado la película destacan que mantiene la esencia de los Minions mientras ofrece una historia divertida, llena de sorpresas y momentos para compartir en familia.

Si todavía no conoces esta nueva aventura, Minions & Monstruos ya está en cines y espera a chicos y grandes con una dosis de risas, emoción y mucho caos.

Contenido presentado por Elektra.

