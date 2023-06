Latin Lover reveló graves problemas de salud que le costó tres operaciones

El ex luchador mexicano Latin Lover se encuentra en la lucha más dura de su vida, por un par de lesiones en las lumbares y en las cervicales que pudieron dejarlo sin movilidad en su cuerpo, pero que de a poco logra superar.

Víctor Manuel Reséndez Ruiz, estuvo ausente en sus redes sociales en las últimas semanas, y apenas el martes publicó una transmisión en vivo desde sus redes sociales, en donde dio a conocer que ha tenido que ser sometido a tres operaciones en un periodo corto.

Latin Lover revela sus problemas de salud que son muy severos

“Vamos a empezar a hablar de las tres operaciones que tuve en dos semanas, es de columna y complicada, porque recorren todo lo que se encarga de darle movilidad al cuerpo.

Entré por un adormecimiento de la pierna izquierda, y un dolor muy fuerte en la espalda baja, en el glúteo. Era insoportable el dolor, no podía quitarlo de mi cuerpo por 12 días. Se me dormían los dedos de mis manos”, comentó Latin Lover, quien explicó que tuvo que someterse a una resonancia magnética para encontrar su problema.

Acotó que tras este estudio, se encontró una lesión en la columna y otra más en las cervicales, “tenía un desgaste severo yo creo que de tiempo en cuarta y quinta vértebra de la lumbar y otra más en cervicales. Me operaron el lunes 22 de la columna vertebral”.

Abundó en que se necesitaron dos operaciones por lo complicado que es un procedimiento de este tipo, pasando el lunes 22 de mayo y el jueves 25 de mayo.

Estuvo sometido a una fuerte carga de medicamentos para el dolor y tras estar convaleciente, en casa comenzaron dolores muy fuertes en la espalda baja, los cuales no externó para no alertar o preocupar, pero no pudo más, por lo que los médicos le hicieron nuevos estudios.

Se encontró que en la operación de las lumbares, tenía un seroma, que es una acumulación de líquido, por lo que se abrió de nueva cuenta en su herida para hacerle un cultivo y corregir el problema.

Dio a conocer que tras la operación del lunes, para el miércoles no se tenían datos que dijeran que hubiera un cuadro negativo en el cultivo, pero que tenían que esperar 48 horas más.

¿Qué viene para Latin Lover?

El ex luchador que fue reconocido por Lucha Libre AAA en el marco de su 30 aniversario, comentó que tendrá que cambiar su vida drásticamente en cuanto a sus rutinas, sus ejercicios, esfuerzos, alimentación y otros hábitos.

Aguardará los últimos estudios para descartar mayores problemas y el periodo de convalecencia y rehabilitación de ambas operaciones.

¿Las lesiones fueron producto de la lucha libre?

Latin Lover dijo que seguramente sí está ligado a la lucha libre, pues fueron 23 años de carrera, con 6 eventos de lucha a la semana, llena de lesiones, golpes, heridas, lances y más.

Y agregó que intentar desde muy checo cargar mucho peso para verse bien estéticamente, también fue un error, sumado a que ya tiene 55 años y es el periodo en el que comienzan a aparecer estos problemas.