Tensión en Brasil por ausencia de Neymar en la convocatoria de Ancelotti

Neymar es una de las estrellas del futbol global que sigue vigente, pero que lesiones, bajas de juego y también posiblemente falta de enfoque profesional han truncado su carrera y talento brillante. Ahora mismo no aparece en la convocatoria de Brasil para los partidos en contra de Francia y Croacia, por lo que existe polémica, un posible plan para que sea incluido rumbo al Mundial y una declaración del entrenador Carlo Ancelotti en la que expone que él es quien toma las decisiones.

Ney, en Santos tiene destellos, jugadas que emocionan a la tribuna pero que no son suficientes para Ancelotti, que no se deja llevar por eso. El jugador parece presionar desde la opinión pública y de las redes sociales.

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Un video revela que supuestamente se admiró Neymar y cuestionó a Ancelotti al leer la lista de convocados, todo mientras casualmente recibía un masaje en su club Santos.

Ancelotti y su staff, estarían en desacuerdo o hasta molestos con Neymar

The Touchline asegura que Ancelotti y su equipo de trabajo siguen de cerca a Neymar y otros posibles jugadores que podrían ser llamados, pero en el caso de Neymar están en desacuerdo en que el jugador esté haciendo uso de las redes sociales para tratar de "abrirse camino".

Ancelotti no puede evitar que Neymar se pronuncie, pero desaría que no sea tema recuerrente que alimenta la polémica. Tiene muy claro que si lo llama, es por su aporte deportivo y como pilar, pero no por su arraigo y popularidad, abunda este medio internacional.

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Ancelotti, cuestionado en rueda de prensa y contesta: Yo tomo las decisiones

Un legendario entrenador como es Ancelotti, está acostumbrado a la polémica, crítica y a la opinión. Apenas fue cuestionado sobre la ausencia de Neymar y en rueda de prensa declaró que su rol es de quien toma las decisiones aunque respeta opiniones.

"Sigo todo de cerca y, dado mi rol, tomo las decisiones. En el fútbol, todo el mundo puede tener una opinión. Tengo que respetar la opinión de todos", acotó el timonel.

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Santos y Neymar, tendrían plan estratégico para que el jugador pueda acercarse al Mundial

En el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA, Santos y Neymar podrían tener un plan estratégico para que el jugador esté en forma, y es cuidarlo al extremo, considerando que de 14 juegos del equipo, Neymar dispute la mitad, no vea acción en cotejos que impliquen un gran traslado o en los que se someta a jugar en cancha artificial.

Es decir será llevado con pinzas entendiendo que es un jugador importante, pero también propenso a temas físicos.

Ahí podría haber una polémica, pues tal vez Ancelotti y su equipo de trabajo no pueda tener una lectura total del nivel deportivo físico y deportivo de Neymar.