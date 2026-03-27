Checo Pérez revela el problema que frenó a Cadillac en las prácticas del GP de Japón

Sergio "Checo" Pérez explicó qué falló en su Cadillac durante las prácticas del Gran Premio de Japón 2026, luego de un contacto con Alex Albon y un problema con el despliegue de energía que afectó su rendimiento en el Circuito de Suzuka. El piloto mexicano tuvo una jornada irregular que limitó su programa de trabajo y complicó la recopilación de datos para la clasificación. El incidente inicial obligó a revisar el monoplaza, y cuando volvió a pista, el sistema híbrido no entregó potencia de forma adecuada, generando pérdida de tiempo por vuelta y dejando al equipo con pocas conclusiones antes de la ronda clasificatoria.

La escudería estadounidense afronta una carrera clave para recuperar terreno en el campeonato, especialmente tras un inicio de temporada exigente. El desempeño en Japón era importante para evaluar la evolución del auto, pero las fallas mecánicas condicionaron el trabajo desde el inicio del día.

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¿Qué falló en el Cadillac de Checo Pérez durante las prácticas del Gran Premio de Japón 2026?

El primer problema llegó con el toque entre Checo Pérez y Alex Albon en la sesión matutina. El contacto no derivó en sanciones, pero obligó a los ingenieros a revisar el monoplaza del mexicano. Esa intervención retrasó su salida a la segunda práctica y redujo el tiempo disponible para probar configuraciones.

Cuando finalmente regresó a pista, el Cadillac presentó un fallo en el despliegue de energía. Este inconveniente afecta directamente la entrega de potencia del sistema híbrido, clave en un trazado técnico como Suzuka. Pérez explicó que la pérdida de rendimiento por vuelta fue considerable, lo que impidió completar tandas largas y evaluar el balance del auto.

La falta de continuidad también complicó el análisis del desgaste de neumáticos y el comportamiento en curvas rápidas, sectores donde el Circuito de Suzuka exige máxima precisión. Sin estos datos, el equipo deberá apoyarse en la información del otro monoplaza para ajustar la puesta a punto.

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Suzuka, un reto clave para Cadillac y Checo Pérez en el campeonato 2026

El Gran Premio de Japón 2026 representa una oportunidad importante para Cadillac, que busca consolidar su desarrollo en su temporada dentro de la Fórmula 1. El trazado japonés exige estabilidad aerodinámica, eficiencia energética y confianza del piloto, tres factores que no pudieron evaluarse completamente en la jornada inicial.

Para Checo Pérez, además, el fin de semana tiene un significado especial. Checo Pérez cumple 15 años desde su debut en la Fórmula 1, un recorrido que ahora continúa con un nuevo proyecto deportivo. A pesar del día complicado, el piloto se mostró optimista y confía en que el equipo encontrará soluciones para mejorar el rendimiento.

El análisis de datos y los ajustes nocturnos serán determinantes. Si Cadillac corrige el problema de energía y optimiza la configuración, Checo Pérez podría recuperar ritmo y competir por posiciones más sólidas en Suzuka.