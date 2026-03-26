15 años de Checo Pérez en Fórmula 1: lo que nadie cuenta

La historia de Checo Pérez de 15 años en la Fórmula 1 no se entiende solo por sus victorias o podios, sino por los retos que marcaron su carrera: presión en Red Bull, accidentes decisivos y un complicado regreso con Cadillac en 2026. Desde su debut con Sauber en el GP de Australia 2011, el piloto mexicano ha sobrevivido a cambios de equipo, críticas constantes y temporadas irregulares, consolidándose como uno de los nombres más importantes del automovilismo para los aficionados latinos en Estados Unidos y el mundo.

El 27 de marzo de 2011, Sergio Pérez sorprendió en su estreno con un séptimo lugar que luego fue anulado, pero suficiente para confirmar que había talento. Quince años después, el balance refleja seis victorias, 39 podios, tres poles y más de 1,600 puntos, cifras que lo colocan entre los pilotos más exitosos en la historia del deporte mexicano.

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¿Cuáles han sido los retos más duros de Checo Pérez en sus 15 años en la Fórmula 1?

El camino del mexicano no ha sido lineal. Los retos Checo Pérez en la Fórmula 1 han incluido accidentes determinantes, presión interna y críticas por rendimiento. Uno de los momentos más recordados fue el choque en Canadá 2022, además del incidente en la clasificación de Mónaco ese mismo año. A eso se sumaron colisiones en Austria y el golpe con Carlos Sainz en Azerbaiyán 2024 que le costó un podio prácticamente seguro.

Pero el mayor desafío llegó fuera de la pista. Su salida de Red Bull provocó una temporada completa sin asiento titular en 2025. Ese periodo puso en duda su continuidad y lo obligó a reinventarse antes de su regreso en 2026.

Las críticas también han acompañado su trayectoria. Aunque logró victorias importantes, la inconsistencia en clasificación fue un punto recurrente que le impidió pelear regularmente por el campeonato, incluso durante su mejor etapa.

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Checo Pérez Cadillac 2026: un regreso complicado tras la presión de Red Bull

Checo Pérez en Cadillac durante el 2026 ha arrancado con dificultades. El debut del equipo estadounidense como el undécimo de la parrilla ha complicado la adaptación. En Australia quedó fuera de los puntos tras caer en Q1 y en China finalizó 15, reflejando el reto competitivo.

Además, el inicio no estuvo libre de problemas. En las prácticas del GP de Australia sufrió un trompo y daños en el monoplaza, evidenciando la complejidad de volver a competir con un proyecto nuevo.

A sus 36 años, el objetivo ha cambiado. Más que pelear por títulos, Checo Pérez busca disfrutar su última etapa mientras ayuda a construir el proyecto Cadillac junto a Valtteri Bottas. Esa transición define su legado: un piloto que resistió presión, críticas y caídas para mantenerse 15 años entre los mejores del mundo.