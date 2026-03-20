Chivas en riesgo: sin estadio en la fase clave del torneo

La situación de Chivas sobre el uso de su estadio en la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX y las restricciones de la FIFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 han encendido la conversación en el futbol mexicano. El líder del torneo podría enfrentar la fase decisiva sin su casa, una desventaja que reconfigura su panorama competitivo y obliga a replantear su estrategia en busca del título.

¿Por qué la FIFA le negó a Chivas usar el Estadio Akron en la Liguilla 2026?

La razón es estrictamente operativa y está ligada a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Estadio Akron, designado como sede oficial del torneo, debe ser entregado a la FIFA entre el 11 y el 13 de mayo para adecuaciones logísticas, de seguridad y operación. Este calendario choca directamente con las fechas de la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX.

La fase regular concluye el 26 de abril, mientras que los cuartos de final se disputan entre el 2 y el 10 de mayo. A partir de semifinales, el inmueble ya no estaría disponible para Chivas, incluso si el equipo mantiene su condición de líder general.

La directiva rojiblanca buscó una excepción ante el organismo rector del futbol mundial. Sin embargo, la respuesta fue negativa. La prioridad del estadio como sede mundialista es absoluta, lo que deja al club sin margen de maniobra en el cierre del torneo.

RESUMEN: Mazatlán vs Chivas | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

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Liguilla Clausura 2026 sin el estadio: impacto deportivo y opciones de Chivas

El impacto para Chivas es significativo. Perder la localía en instancias como semifinales o una eventual final implica ceder una ventaja competitiva clave. El equipo ha construido gran parte de su fortaleza en el Estadio Akron, donde recientemente Chivas goleó 5-0 a León, consolidando su liderato en el Clausura 2026.

Ante este escenario, la alternativa más viable apunta al Estadio Jalisco, inmueble histórico del club. Aunque representa un regreso simbólico, las condiciones deportivas no son las mismas. Cambiar de sede implica ajustes logísticos, menor familiaridad con el entorno y una posible reducción en el impacto de la afición.

Además, el contexto se complica aún más por las convocatorias a la Selección Mexicana, que podrían dejar a Chivas sin varios de sus jugadores clave en fechas cercanas a la Liguilla, debido a compromisos previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El calendario, las decisiones internacionales y la logística mundialista colocan al Rebaño en una situación atípica. A pesar de su gran momento en la tabla, el equipo deberá demostrar su capacidad de adaptación fuera de su entorno habitual.

Mientras tanto, el Estadio Akron se prepara para recibir partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo duelos de alto perfil internacional. En ese contexto, Chivas tendrá que escribir su historia lejos de casa si quiere confirmar su candidatura al título.