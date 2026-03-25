Últimos boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026: así puedes comprarlos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 hizo un anuncio importante respecto a los boletos con la última fase de venta FIFA y aquí te decimos cómo comprar entradas en Estados Unidos. Con más de un millón de tickets vendidos, la FIFA anunció la etapa final para conseguir boletos, ahora bajo el formato por orden de llegada y con disponibilidad hasta el final del torneo.

Esta última oportunidad permitirá a los aficionados elegir partidos específicos, categorías y asientos disponibles, dependiendo de la demanda. A diferencia de la fase anterior, que funcionó con registro y sorteo, el nuevo proceso será directo, lo que aumenta la competencia por asegurar lugares en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

La venta general arrancará el 1 de abril y permanecerá activa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, siempre que exista disponibilidad. Por ello, especialistas recomiendan preparar con anticipación la cuenta y datos de pago para agilizar el proceso.

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¿Cómo comprar los últimos boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Para conseguir boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados deberán tener una cuenta registrada en el portal oficial de FIFA e ingresar a FIFA/Tickets. Este requisito será obligatorio para ingresar al sistema y seleccionar partidos, sedes y categorías disponibles.

El proceso será sencillo pero competitivo. Una vez dentro, los usuarios podrán elegir el encuentro, revisar la disponibilidad y completar la compra inmediatamente. La venta será dinámica, lo que significa que los boletos pueden agotarse en minutos dependiendo del partido y la ciudad.

La FIFA también confirmó que los precios se anunciarán al iniciar esta fase final. Las categorías variarán según ubicación en el estadio, instancia del torneo y demanda. Los partidos inaugurales, semifinales y final serán los más solicitados, especialmente en sedes estadounidenses.

Otro punto clave es que esta fase permitirá comprar entradas individuales, una ventaja para quienes no consiguieron paquetes en etapas anteriores. Esto abre la puerta a aficionados que buscan asistir a uno o dos partidos específicos.

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Venta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: qué debes saber antes del 1 de abril

La última venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será por orden de llegada, lo que implica que la rapidez será determinante. Tener sesión iniciada antes del inicio y contar con método de pago listo puede marcar la diferencia.

Además, la disponibilidad cambiará constantemente conforme avancen las compras. Algunos partidos podrían reaparecer si se liberan boletos no pagados o cancelaciones, por lo que revisar con frecuencia el portal será clave.

Estados Unidos concentrará gran parte de la demanda, especialmente en ciudades con fuerte comunidad latina. Por ello, se espera que los encuentros con selecciones populares y fases decisivas sean los primeros en agotarse.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, esta fase representa la última oportunidad para asegurar un lugar. La recomendación es clara: registrarse, entrar temprano y elegir rápidamente para no quedarse sin boletos.