Copa Mundial de la FIFA 2026: no habrá parking en estadios

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no tendrá estacionamientos en los estadios, una medida que cambiará por completo la logística para los aficionados latinos en Estados Unidos. La FIFA implementará perímetros de seguridad de varios kilómetros que impedirán el acceso en coche particular, obligando a los asistentes a usar transporte público, caminar o tomar shuttles oficiales. Además, los estacionamientos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estarán ubicados lejos de los recintos y tendrán precios elevados, con tarifas que van desde 125 hasta 300 dólares, dependiendo de la sede.

La medida responde a protocolos de seguridad y movilidad urbana. Solo vehículos autorizados, como servicios de emergencia, invitados especiales y accesos corporativos, podrán acercarse a los recintos. El resto de los aficionados deberá planear su llegada con mayor anticipación y considerar traslados adicionales antes del inicio de los partidos.

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¿Por qué la Copa Mundial de la FIFA 2026 no tendrá estacionamientos en los estadios?

La FIFA establecerá un perímetro de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026 alrededor de cada sede. Esto significa que no se permitirá el ingreso de vehículos particulares cerca de los estadios. En su lugar, los aficionados deberán estacionarse en zonas designadas a distancia y completar el trayecto caminando o mediante transporte oficial.

Las distancias variarán según la ciudad. En el estadio de Los Ángeles, el recorrido podría alcanzar hasta 1.7 kilómetros, lo que representa cerca de 20 minutos caminando. En Houston, su estadio tendrá una distancia aproximada de 380 metros, mucho más accesible. Estas diferencias obligarán a planificar con precisión la llegada dependiendo de la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además, los pases de estacionamiento tendrán restricciones. Cada boleto tendrá vigencia limitada de aproximadamente cuatro horas, con salida obligatoria poco después del partido. También quedarán prohibidas las reuniones tipo tailgate, una tradición muy común en eventos deportivos de Estados Unidos.

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Costos del estacionamiento Mundial 2026 y cómo afectará a los aficionados

El precio será otro factor clave. Los estacionamientos más económicos rondarán los 125 dólares en Dallas y Philadelphia, mientras que el más caro alcanzará los 300 dólares en Los Ángeles. Miami también tendrá tarifas elevadas cercanas a 225 dólares.

Para vehículos grandes, el costo será aún mayor. En Kansas City y Foxborough, los precios podrían llegar hasta 600 dólares, lo que representa un gasto considerable adicional al boleto del partido.

En México y Canadá, todavía no se anuncian tarifas ni ubicaciones. Esta falta de información genera incertidumbre entre los aficionados que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ante este escenario, la recomendación es clara: planear con horas de anticipación, usar transporte público y considerar caminar como parte de la experiencia. El Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará una nueva forma de vivir el futbol en los estadios.