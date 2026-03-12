Messi a un gol de los 900: la fecha que podría grabarse en la historia del futbol mundial

Lionel Messi está a solo un gol de alcanzar los 900 goles oficiales en su carrera, una cifra que lo colocaría en otro nivel dentro de la historia del futbol mundial. El capitán de Inter Miami llega a este momento histórico tras anotar recientemente en la MLS, donde continúa ampliando su legado en Estados Unidos. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte y millones de aficionados pendientes de cada uno de sus partidos, el próximo encuentro del astro argentino podría convertirse en una jornada inolvidable para el futbol internacional.

A sus 38 años, Messi sigue demostrando que su impacto en el deporte permanece intacto. Después de conquistar prácticamente todos los títulos posibles a nivel de clubes y selecciones, el delantero argentino mantiene viva su ambición de seguir rompiendo marcas y dejando huella en cada torneo que disputa.

Su más reciente gol con Inter Miami, en el triunfo frente a D.C. United, lo llevó a 899 goles oficiales, dejando la mesa servida para que el próximo tanto sea uno de los más simbólicos de su extraordinaria carrera.

Lionel Messi va por otra marca histórica | ¡A solo 2 goles de los 900!

¿Cuándo podría Lionel Messi marcar su gol 900 con Inter Miami?

El momento histórico podría llegar muy pronto. El sábado 14 de marzo, Inter Miami visitará al Charlotte FC en el Bank of America Stadium, en un duelo correspondiente a la Major League Soccer que ahora tiene un atractivo adicional: la posibilidad de que Messi marque su gol número 900.

El delantero argentino suele responder en escenarios importantes y ante rivales que dejan espacios, por lo que muchos aficionados esperan que la marca histórica llegue en ese partido.

Si el tanto no aparece en ese encuentro de MLS, Messi tendrá otra oportunidad apenas unos días después. El miércoles 18 de marzo, Inter Miami disputará el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Nashville SC, un rival al que el argentino ya ha enfrentado en varias ocasiones desde su llegada al futbol estadounidense.

Cualquiera de esos dos compromisos podría convertirse en el escenario del esperado gol.

El impresionante camino de Messi hacia los 900 goles

La cifra de 900 goles en la carrera de Lionel Messi resume una trayectoria extraordinaria que comenzó en el Barcelona, club con el que firmó la etapa más prolífica de su carrera.

Con el conjunto catalán, el argentino anotó 672 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club.

Posteriormente sumó 32 goles con el PSG durante su etapa en el futbol francés. En Inter Miami, donde llegó en 2023, el delantero ya acumula 80 anotaciones, consolidándose como la gran figura del proyecto de la MLS.

A nivel internacional, Messi también ha dejado una marca profunda con la selección de Argentina, con la que ha conseguido 115 goles, además de conquistar la Copa Mundial de la FIFA.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, el capitán argentino busca mantener el mejor ritmo competitivo posible para lo que podría ser su última participación en el torneo más importante del futbol.

Si el gol 900 llega en los próximos días, será otro capítulo memorable en una carrera que ya forma parte de la historia del deporte.