Querétaro vs América: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del duelo de Jornada 10

El partido Querétaro vs América se perfila como uno de los encuentros más intrigantes de la Jornada 10 del Clausura 2026 de Liga MX, especialmente para los aficionados que siguen el futbol mexicano desde Estados Unidos.

Las Águilas del América, dirigidas por André Jardine, llegan con la presión de reencontrarse con su mejor versión después de un inicio irregular en el torneo. Del otro lado, Querétaro intentará aprovechar la localía para sumar puntos vitales y salir del fondo de la tabla.

El conjunto azulcrema ha sido protagonista absoluto del futbol mexicano en los últimos torneos. No es casualidad: el club logró el histórico tricampeonato de Liga MX al conquistar el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Sin embargo, el presente en el Clausura 2026 ha sido más complicado de lo esperado.

Mientras tanto, los Gallos atraviesan un momento delicado y necesitan resultados urgentes para recuperar confianza frente a su afición.

¿Cómo llegan Querétaro y América al partido de la Jornada 10 del Clausura 2026?

El Querétaro llega a este compromiso ubicado en la parte baja de la clasificación. El equipo suma apenas seis puntos tras ocho jornadas disputadas, un rendimiento que refleja las dificultades que ha tenido el plantel para competir con regularidad en el torneo.

La situación se complicó aún más a mitad de semana cuando los Gallos fueron goleados 4-0 por Monterrey, un resultado que dejó dudas en el funcionamiento del equipo.

Por su parte, el América tampoco vive su mejor momento en la temporada. El equipo capitalino acumula 11 puntos después de nueve partidos, una cifra que de momento lo deja fuera de la zona de Liguilla.

La derrota 2-1 ante Juárez en la jornada pasada aumentó la presión sobre el equipo de Jardine, que ahora está obligado a sumar de visitante para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs América | J7 | Clausura 2026 Liga MX

América busca reaccionar en Liga MX mientras Querétaro apuesta por la sorpresa

A pesar del irregular arranque, el América sigue siendo uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano por la calidad de su plantilla y la experiencia acumulada tras sus recientes títulos.

Para el equipo azulcrema, cada partido se ha convertido en una oportunidad para recuperar terreno en la tabla y demostrar por qué sigue siendo uno de los candidatos al campeonato.

Del lado de Querétaro, el objetivo es claro: aprovechar el apoyo de su gente en el Estadio Corregidora para intentar frenar a uno de los gigantes de la Liga MX y sumar puntos que le permitan escalar posiciones.

Los ingredientes están puestos para un duelo con tensión, urgencias y mucha expectativa entre los seguidores del futbol mexicano en Estados Unidos.

El partido Querétaro vs América se jugará este sábado 7 de marzo en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Querétaro vs América: Horarios en Estados Unidos

Hora del Este (ET): 6:00 PM

Hora del Centro (CT): 5:00 PM

Hora del Pacífico (PT): 3:00 PM