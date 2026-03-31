Ronaldo confía en que Ancelotti haga los ajustes necesarios en Brasil

Ronaldo Nazário , el legendario 'Fenómeno' bicampeón del mundo, visitó la concentración de la selección brasileña en Orlando y dejó declaraciones que encendieron la esperanza de todos los aficionados que sueñan con ver a Brasil levantar su sexta Copa del Mundo este verano.

La visita se produjo en el marco de la preparación de Brasil para un amistoso internacional contra Croacia. Fue entonces cuando la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) divulgó una entrevista en la que el exdelantero del Real Madrid respaldó con toda su autoridad el proceso del técnico italiano Carlo Ancelotti , quien asumió el cargo de seleccionador de la Verdeamarela en mayo de 2025.

“Estoy seguro de que él ayudará a ajustar los pequeños detalles que faltan antes de la Copa del Mundo”, afirmó Ronaldo en sus palabras publicadas por la CBF. Una declaración que lleva todo el peso histórico de quien sabe perfectamente lo que cuesta ganar un Mundial con la camiseta verde y amarilla.

Ronaldo apuesta de lleno por Carlo Ancelotti y Brasil

El Fenómeno fue directo al momento de calificar al técnico y al plantel actual pues aseguró que la selección tiene 'talentos increíbles' y que Ancelotti es un entrenador 'impresionantemente bueno'. Para Ronaldo, el material humano que maneja el estratega italiano es más que suficiente para competir de tú a tú con cualquier selección del planeta.

El vínculo entre Ronaldo y Ancelotti no nació ayer. Ambos coincidieron en su etapa en el AC Milán, y la relación de respeto mutuo entre ambos se ha mantenido firme hasta nuestros días. De hecho, juntos protagonizaron un comercial en el que convocaron a la afición brasileña a creer en el anhelado sexto título mundialista. Una apuesta pública que habla por sí sola sobre el nivel de confianza que existe entre ellos.

Ancelotti, por su parte, también ha enviado mensajes positivos. En una rueda de prensa celebrada en Orlando, el estratega italiano aseguró que Brasil va 'por el buen camino' y que ya tiene bastante definido el once inicial para el primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 frente a Marruecos. El defensor Danilo, del Flamengo, es uno de los nombres que ya tiene asegurado su lugar en la lista.

El técnico también destacó que los dos últimos títulos mundiales de Brasil, en 1994 y 2002, combinaron el talento ofensivo con una defensa sólida, y que ese equilibrio es precisamente el modelo que busca replicar con esta generación. Para Ancelotti, la solidez defensiva es tan determinante como la calidad que tiene Brasil en el ataque.

El bicampeón del mundo también quiso destacar el clima que observó dentro del vestuario durante su visita en Orlando. Estuvo acompañado por otras leyendas como Rivaldo, Bebeto y Edmilson, todos campeones mundiales con Brasil, quienes llevaron su experiencia y apoyo a la actual generación. Un gesto que, según el propio Ronaldo, contribuye a transmitir tranquilidad al grupo en un momento tan exigente.

Con el torneo a la vuelta de la esquina —se disputará del 11 de junio al 19 de julio entre Estados Unidos, Canadá y México— la Canarinha llega con el viento a favor. La confianza de Ronaldo Nazário, el ambiente armónico dentro del vestuario y la mano firme de Carlo Ancelotti forman una combinación que ilusiona a millones de fanáticos en todo el mundo que esperan ver a Brasil conquistar su anhelada sexta estrella.