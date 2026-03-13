El 11 de Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA frustrado por lesiones

La Selección Mexicana vive un momento delicado de lesiones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que varias lesiones importantes han complicado el panorama para Javier Aguirre, quien trabaja contra el reloj para definir su convocatoria. A menos de cien días del inicio del torneo, el equipo mexicano podría incluso armar un once completo de futbolistas lesionados, muchos de ellos habituales titulares en el proceso mundialista. Este escenario representa un verdadero desafío para el cuerpo técnico, que analiza alternativas mientras intenta recuperar a piezas clave del equipo.

La situación no pasa desapercibida dentro del entorno del futbol mexicano, especialmente porque algunos de los nombres afectados forman parte del núcleo que Aguirre había consolidado para competir en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aunque varios jugadores trabajan intensamente en su recuperación, el tiempo empieza a jugar en contra para algunos de ellos.

Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita

¿Qué jugadores lesionados formarían el once que preocupa a la Selección Mexicana?

Si se analiza la lista de futbolistas que actualmente atraviesan procesos de recuperación, el equipo mexicano podría formar una alineación competitiva incluso con los jugadores que hoy están fuera de actividad.

En la portería aparece Luis Ángel Malagón, arquero del Club América, quien fue operado tras sufrir una ruptura del tendón de Aquiles. Su proceso de rehabilitación podría extenderse entre seis y ocho meses, lo que prácticamente lo descarta para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la defensa también hay preocupación. Rodrigo Huescas, lateral derecho, no juega desde octubre debido a una lesión de ligamento cruzado. En la central aparecería César Montes, quien recientemente encendió las alarmas por molestias en la rodilla, aunque su situación no parece tan grave.

La zaga la completaría Jesús Orozco Chiquete, quien sufrió una luxación de tobillo con daño en ligamentos, mientras que el lateral izquierdo sería Mateo Chávez, afectado por una dislocación en el hombro que lo ha dejado fuera de varias convocatorias con su club en Europa.

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El mediocampo y ataque también generan dudas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las complicaciones no terminan en la defensa. En el mediocampo del once lesionado de la Selección Mexicana, el nombre que más preocupa es el de Edson Álvarez, quien atraviesa un proceso de recuperación tras una cirugía de tobillo.

Junto a él aparecería Luis Romo, que ha lidiado con molestias musculares en los isquiotibiales, y Luis Chávez, cuya recuperación tras una rotura de ligamento cruzado lo mantiene en duda para llegar a tiempo al torneo.

Otro caso que genera atención es el del joven Gilberto Mora, quien con apenas 17 años es considerado una de las promesas del futbol mexicano, pero ha tenido que lidiar recientemente con una pubalgia que ha frenado su continuidad.

En el ataque también aparecen nombres relevantes. César Huerta, el popular “Chino”, fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en la pelvis y su proceso de recuperación ha sido más largo de lo esperado.

Finalmente, el centro delantero sería Santiago Giménez, quien no juega desde octubre debido a una lesión de tobillo. La buena noticia es que el atacante del AC Milan ya ha comenzado a reincorporarse a los entrenamientos, lo que abre una pequeña ventana de esperanza para el cuerpo técnico.

Para Javier Aguirre, cada semana será clave. Recuperar a varios de estos jugadores podría marcar la diferencia en el rendimiento de la Selección Mexicana cuando arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026.