Lazio le roba tres puntos al Atlético de Madrid en el último minuto

El conjunto de la Lazio consiguió quitare puntos al Atlético de Madrid en el último minuto del partido luego de que el portero, Ivan Provedel, consiguiera el gol del empate luego de subir a rematar en un tiro de esquina.

El partido inició con un gol de Pablo Barrios al minuto 29, en el que terminó siendo ligeramente desviado y el arquero no logró alcanzar la esférica. Ante su error, Ivan Provedel, el portero de la Lazio consiguió el empate al minuto 90+5 al hacer un gran movimiento como si fuera delantero centro.

Con el resultado, el Grupo E queda momentáneamente con el Feyenoord como lider del grupo al ganar dos a cero al Celtic.

Minuto 90+4: Lazio consigue el empate

90+4' Gol de Lazio, en el último minuto, el portero Ivan Provedel consigue el gol del empate tras salir a rematar en un tiro de esquina.

Minuto 29: Gol del Atlético de Madrid

29' Pablo Barrios Rivas abrió el marcador en el primer tiempo con una gran definición.

Minuto 1: Inició el partido

1' Arranca el encuentro

Comenzó la actividad de la Champions League 2023-2024. Después de una larga espera, regresa la actividad de la Fase de Grupos y este martes 19 de septiembre de 2023, los equipos comenzarán la lucha por la clasificación.

Uno de los partidos más llamativos de la jornada es entre Lazio vs Atlético de Madrid. Ambos equipos se encuentran ubicados en el Grupo E. El segundo partido del grupo es entre Feyenoord vs Celtic.

El partido comienza en punto de las 13 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Olimpico. El Atlético de Madrid llega de perder ante el Valencia 3-0, mientras que Lazio llega de perder 3-1 ante la Juventus.

Resumen Mazatlán 2-2 Cruz Azul | Jornada 8, Apertura 2023

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Alineación de la Lazio

Portero: Provedel

Defensas: Pellegrini, Romagnoli, Patric y Marusic

Mediocampistas: Alberto, Vecino y Kamada

Delanteros: Zaccagni, Immobile y Anderson

Alineación del Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Lino, Hermoso, Witsel, Savic y Molina

Mediocampistas: Saúl, Barrios y Llorente

Delanteros: Morata y Griezmann

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