¿Para qué le alcanza a México? Los convocados del Vasco ilusionan… ¿o preocupan rumbo al Mundial 2026?
Javier Aguirre ya eligió a sus 26 guerreros para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La convocatoria ha generado ilusión por nombres consolidados y jóvenes promesas, pero también dudas por algunas ausencias inesperadas. ¿Está México listo para competir contra las grandes potencias o hay más preguntas que respuestas?
La convocatoria definitiva de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está aquí y el debate no se hizo esperar. Entre históricos que buscan dejar huella, figuras consolidadas en Europa y jóvenes que representan el futuro del futbol mexicano, el Vasco apostó por una mezcla de experiencia y renovación.