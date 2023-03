¿Imposible la igualdad salarial entre el futbol femenino y varonil?

La jugadora del Bayern Munich Lea Schüller declaró que la igualdad salarial entre hombres y mujeres es sumamente complicado por el momento, aunque sí le gustaría que existiera.

“Por supuesto que me gustaría tener la misma paga, pero también sé que no es posible porque no tenemos ni la fama ni la atención mediática y número de espectadores”, comentó Schüller en una entrevista para la revista de moda ‘Vogue’ en la que es portada.

Resumen Surinam 0-2 México | Liga de Naciones de Concacaf, Fecha FIFA

Lea Schüller, que es internacional alemana, señala que tiene que seguir estudiando para conseguir una carrera universitaria y en un futuro obtener los ingresos necesarios para tener un buen nivel de vida que en este momento el futbol no le puede dar.

Te puede interesar: El vestuario del Bayern Munich se encuentra dividido

“Tienes que hacer algo antes del final de tu carrera porque no habré ganado suficiente dinero para entonces”. Algo normal en el futbol femenino: “Aparte de los mejores equipos, las jugadoras de los demás equipos tienen que trabajar. Algunas ganan menos con el futbol que con su trabajo”.

La germana estudia ingeniería industrial a distancia.

La polémica de que sí las jugadoras deben de ganar los mismo salarios que los hombres se encuentra abierta, hay selecciones que ya se ha igualado en este renglón.

Las selecciones de Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Finlandia, Australia y últimamente Gales, se ha establecido la igualdad salarial.

Te puede interesar: VIDEO: Así intercambió Guardado la playera que Messi terminó pisando en Qatar 2022



+ Desigualdad en premios económicos masculinos y femeninos

No obstante, pese a que los sueldos sean los mismos, sigue existiendo una gran desigualdad en la retribución final de las mujeres futbolistas. Esto se debe a la enorme brecha que existe entre los premios económicos masculinos y femeninos en todas las competiciones, tanto de la FIFA, como de la UEFA, que pagan mucho más a los hombres.

Un ejemplo de ello es la Eurocopa Femenina de 2022, que repartió 16 millones de euros el pasado verano, por los 371 millones que entregó el mismo torneo en categoría masculina en 2021, según publicó el medio informativo ‘El País’.