LeBron James acrecenta su legado a niveles ‘insuperables’

La estrella profesional del basquetbol LeBron James sigue poniendo en alto su legado en el deporte, al superar la barrera de los 39 mil puntos, poniendo la vara muy alta para cualquiera que vaya tras sus números.

El más cercano rival en la cosecha de puntos era Kareem Abdul-Jabbar quien tenía 38.387 puntos y la figura de Lakers iba tras su marca y el martes en el choque de los angelinos ante el Jazz de Utah marcó 17 puntos.

LeBron se presentó al partido con solo 5 puntos por anotar para llegar a esa cifra de 39 mil unidades y en el primer cuarto alcanzó ese registro gracias a un triple.

El icono de Lakers superó el pasado febrero a Kareem Abdul-Jabbar quien se retiró en 1989, logrando James para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA, que en su registro oficial solo tiene en cuenta puntos conseguidos en temporada regular.

Aquel día, LeBron agradeció a todos los que lo han acompañado en su trayectoria y han aportado a la construicción de su récord:

“Quiero dar las gracias a todos los que han participado conmigo en esta carrera de más de 20 años, porque sin ustedes no sería yo. Todos me han ayudado. La pasión de ustedes y sacrificios me han ayudado a llegar hasta aquí", señaló el jugador.

LeBron James aún tiene carrera por delante

A casi un mes de cumplir 39 años y dedicándole 21 años de su vida a la NBA, LeBron aún tiene cuerda para seguir en el baloncesto.

La magnífica carrera de “King James” incluye marcas como sus cuatro títulos de la NBA (2012, 2013, 2016, 2020) y sus cuatro MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013).

