¿LeBron James está en bancarrota? Declaraciones preocupan a sus fans

Ser considerado uno de los mejores basquetbolistas -y atletas- del mundo no exime que LeBron James esté exento de la crítica y las polémicas. La última de ellas guarda relación con una declaración en donde prácticamente asegura estar en bancarrota luego de revelar que no tiene dinero.

Para poner un poco de contexto, vale decir que hace unos días surgió información respecto al patrimonio de LeBron James, el cual ascendía a números estratosféricos. Ante este hecho, fue el propio “Rey” quien desmintió por completo tales números asegurando que “no tiene dinero”. Esto es lo que se sabe.

¿Es verdad que LeBron James está en bancarrota?

Fue durante una entrevista con Complex que LeBron James, jugador de los Lakes de Los Ángeles, sorprendió a propios y extraños al asegurar que no ostenta mucho dinero en su cuenta de banco señalando que solamente tiene un par de miles, haciendo referencia que únicamente acumula 2 mil dólares en la actualidad.

LeBron James no solo es uno de los mejores jugadores de la historia.



Es un líder dentro y fuera de la cancha.



Estas frases suyas te van a enseñar más de liderazgo que muchos libros.



1. pic.twitter.com/se0JILfqVK — Vida Productiva (@HProductiva) September 22, 2025

Por supuesto que esta declaración generó un ambiente raro dentro de la comunidad que la escuchó, pues en su afán de desmentir la información respecto a su fortuna, el jugador de la NBA también mencionó que no tiene dinero en efectivo pese a que normalmente aparece con trajes último modelo o ropa de marca reconocida a nivel mundial.

¿A LeBron James le regalan su ropa?

Dentro de las mismas declaraciones que concedió, LeBron James aseguró que muchas de las cosas que tiene, entre ellas su anillo de bodas, su sombrero y el resto de su ropa, le sale totalmente gratis gracias a los patrocinadores con los que cuenta, por lo que volvió a reiterar su nula capacidad económica en la actualidad.

Five years ago today, LeBron James ended the Lakers’ 10-year Finals drought, leading them back to the championship stage for the first time since 2010 👑



(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/FPBKtDtCoX — NBACentral (@TheDunkCentral) September 26, 2025

¿Cuántas veces LeBron James ha sido campeón de la NBA?

Una de las razones por las cuales LeBron James es considerado de los mejores basquetbolistas en la historia junto a Michael Jordan y Kobe Bryant deriva de sus éxitos en la NBA, Liga en la que suma cuatro campeonatos y en donde se ha destacado tanto en el apartado ofensivo como defensivo.