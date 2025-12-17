LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche confirma su lanzamiento para mayo de 2026 y revela nuevo tráiler en The Game Awards

Durante The Game Awards 2025, Warner Bros. Games anunció oficialmente que LEGO® Batman: El Legado del Caballero de la Noche se lanzará a nivel mundial el 29 de mayo de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store). Junto al anuncio, se confirmó que las reservas de las ediciones Estándar y Deluxe estarán disponibles a partir del 11 de diciembre de 2025.

La revelación estuvo acompañada por el estreno del tráiler “Héroes y villanos”, presentado por un invitado muy especial: LEGO Batman en vivo desde la Baticueva, quien ofreció un primer vistazo a la jugabilidad, los personajes y el tono épico de esta nueva entrega. El avance mostró a varios aliados del Caballero de la Noche, incluyendo a Robin, Ala Nocturna, Batichica y Gatúbela, cada uno con habilidades únicas, dispositivos especiales, árboles de progreso y estilos de combate propios.

En el apartado de antagonistas, el juego reunirá a una imponente selección de villanos del universo DC. Los jugadores se enfrentarán a Dos Caras, Hiedra Venenosa, Luciérnaga y el Sr. Frío, además de figuras icónicas como el Guasón, el Pingüino, Ra’s al Ghul y Bane, todos integrados en una narrativa que recorre distintas etapas del legado de Batman.

Uno de los grandes atractivos será su mundo abierto de Ciudad Gótica, que podrá explorarse tanto a pie como a bordo de vehículos legendarios. El tráiler presentó el Batimóvil de Batman: La Serie Animada y el Batpod visto en la trilogía cinematográfica de El Caballero de la Noche, junto con una amplia variedad de batimóviles y batimotos desbloqueables.

La Edición Estándar incluirá la campaña principal, más de 100 trajes, 20 vehículos, cientos de coleccionables para personalizar la Baticueva y una bonificación por reserva con el traje Regresa el Caballero de la Noche. Por su parte, la Edición Deluxe añadirá paquetes de contenido temático, acceso anticipado de 72 horas y futuras expansiones centradas en el Guasón y Harley Quinn.

Con esta propuesta, LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche apunta a convertirse en una de las experiencias más completas y ambiciosas del universo LEGO y DC hasta la fecha.