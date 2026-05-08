LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche revela su tráiler final con el icónico “Kiss from a Rose” de Seal

El avance publicado por Warner Bros. Games combina acción, humor y nostalgia con la emblemática canción “Kiss from a Rose” de Seal, tema que formó parte de la banda sonora de Batman Forever y que ahora acompaña varios de los momentos más cinematográficos del juego. El juego llegará el próximo 22 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

🦇🎮 Gotham nunca se vio así.



Primer vistazo a LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight con acción, humor y toda la esencia del Caballero Oscuro. 👀🔥

Lanzamiento: 22 de mayo 2026#LEGOBatman #Gaming pic.twitter.com/SPOtvCHqnu — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) May 6, 2026

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El tráiler ofrece una nueva mirada a distintos momentos de la aventura, desde los primeros pasos de Bruce Wayne como vigilante hasta las batallas más intensas contra algunos de los villanos más peligrosos del universo DC. También deja ver el característico estilo visual de LEGO, mezclando escenas de acción espectaculares con el humor clásico de la franquicia.

Durante el avance aparecen varios aliados importantes de Batman, incluyendo a Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman y el comisionado Jim Gordon, quienes ayudarán al Caballero de la Noche a enfrentar una amenaza creciente en Ciudad Gótica.

Por supuesto, los grandes antagonistas también tendrán un papel central. El tráiler muestra enfrentamientos contra The Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Two-Face, Bane y Ra's al Ghul, prometiendo una experiencia cargada de referencias para los fans del universo de DC.

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Además, Warner Bros. confirmó que las reservas de las ediciones Estándar y Deluxe ya se encuentran disponibles. Quienes aparten la Edición Deluxe podrán acceder al juego desde el 19 de mayo gracias al acceso anticipado de 72 horas.

Como bonus adicional, todas las preventas incluirán el batitraje “Regresa el Caballero de la Noche”, inspirado en la icónica novela gráfica de Batman.

Con una mezcla de nostalgia, acción cooperativa y el característico humor LEGO, LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes para los fans de DC y los videojuegos familiares este mes de mayo.