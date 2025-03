Las primeras palabras de Leo Suárez tras volver a las canchas

En el triunfo de los Pumas de Universidad Nacional 1-3 en contra del Puebla en calidad de visitante se dieron dos sucesos importantes, el primero el debut de Efraín Juárez y el regreso a las canchas del mediocampista creativo Leo Suárez tras siete meses de estar fuera de la cancha.

El número 10 de los Pumas disputó dos partidos en el mismo día, ya que por la mañana fue capitán y jugó los primeros 45 minutos con la escuadra sub 23 de los Universitarios y por la noche entró de cambio al 54’ para jugar poco más de 36 minutos con el primer equipo y ser factor en la cancha contra la Franja del Puebla.

“La verdad que viene siendo un mes, semanas muy lindas, feliz por la noticia de mi bebé y de poder debutar y de vuelta, poder volver a jugar. Es algo hermoso para mí poder estar de vuelta con el equipo y poder ayudar a este equipo, una felicidad increíble. Vengo trabajando bien, los entrenamientos vienen siendo exigentes. Déjame agradecerle a toda la gente que estuvo conmigo, a mis compañeros, a los médicos, a los kinesiólogos, mi familia, mi novia que me acompañó en todo. La verdad que ella es la que se la aguantó mucho y, como te digo, feliz, feliz de estas buenas sensaciones y ahora seguir”, comentó Leo Suárez tras volver a los terrenos de juego después de una lesión de larga duración.

¿Pumas tiene refuerzo para el Clausura 2025?

Leo Suárez se podría considerar como un refuerzo para los Pumas, ya que se ha sumado a la disposición de Efraín Juárez para la segunda parte del Clausura 2025, por lo que es una gran nueva opción para el estratega mexicano.

“No, siempre, siempre voy a estar agradecido con la gente. La verdad, el cariño que me demuestran día a día es impresionante y decirles que yo también tengo una ilusión muy grande por cómo me preparé en estos siete meses. Una felicidad tremenda y decirles que siempre voy a dejar lo mejor por esta camiseta. No como revancha, sino como un disfrute. La verdad que estar tanto tiempo afuera es duro, es complicado y jugar ahora lo veo de otra forma. Lo único que quiero es disfrutar y jugar al fútbol y darle mucha alegría a la gente”, añadió Leo Suárez sobre el cariño que recibió a lo largo de su rehabilitación para poder volver a las canchas.

