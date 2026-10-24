León vs Toluca: HORA EXACTA para ver el partido y cuánto cuestan los boletos para entrar al Estadio León en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Estadio León abre sus puertas este sábado 24 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) para albergar un choque de alto voltaje entre León y Toluca. El compromiso de la Jornada 14 del Apertura 2026 encuentra a dos equipos obligados a sumar para consolidar sus aspiraciones de Liguilla.

Encuentro: León vs. Toluca

León vs. Toluca Torneo: Liga BBVA MX (Apertura 2026, Jornada 14)

Liga BBVA MX (Apertura 2026, Jornada 14) Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Sábado 24 de octubre de 2026 Hora: 17:00 horas (Centro de México)

17:00 horas (Centro de México) Sede: Estadio León

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¿Cómo llegan León y Toluca para este partido?

La contundente goleada por 3-5 ante América no quebró el espíritu de León, que reaccionó de inmediato para vencer 0-2 a Tigres en su última presentación. Este triunfo le permitió mantener la distancia respecto al noveno clasificado, aunque refleja su marcada irregularidad: sus últimos ocho cotejos de liga presentan resultados alternados (G3, E3, P2). Pese a este vaivén, la escuadra de Javier Gandolfi presume una ofensiva contundente que solo se ha quedado en blanco en un partido de todo el certamen.

Por su parte, Toluca tropezó a mitad de semana tras empatar 2-2 ante Tijuana, encuentro donde no logró sostener la ventaja tras remontar el marcador adverso. El panorama se ha complicado para el equipo de Antonio Mohamed; luego de hilar seis partidos invicto (G5, E1), ahora arrastra una racha sin victorias que podría llegar a seis duelos consecutivos por primera vez desde noviembre de 2022. Los Diablos Rojos han recibido 12 goles en este lapso negativo, una sangría defensiva que requiere ajuste inmediato si pretenden frenar su caída en la tabla general.

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¿Cuánto cuestan los boletos para entrar al Estadio León?

Solo quedan ya pocos boletos para este duelo entre los conjuntos de La Fiera y los Diablos Rojos. Los entradas para el encuentro de la Jornada 14 se pueden adquirir a través de la plataforma oficial León FC - Boletomóvil o en sitios de reventa autorizados como StubHub.

Boletomóvil:

Sol: 750 MXN

Preferente: 577 MXN

Cabecera: 405 MXN

StubHub:

Preferente: 9,912 MXN

Cabecera: Desde 771 hasta 6,608 MXN

Zona A: 11,014 MXN

