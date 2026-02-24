ÚLTIMA HORA: La respuesta de la FMF para el partido de México vs Portugal en el Estadio Banorte

Luego del comunicado de la Federación Portuguesa de Futbol, mismo en el que se pone en duda el juego ante la Selección Mexicana a disputarse el 28 de marzo en el Estadio Banorte, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que de momento, el juego para la reapertura del inmueble se mantiene en pie.

"La Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios...", se lee en el breve comunicado de la FMF.

Y es que la FPF analiza las opciones de cara al encuentro ante el cuadro dirigido por Javier Aguirre, pues la situación que vive el país.

La Federación Portuguesa de Futbol sigue de cerca la delicada situación que se vive en México, en el marco del partido de la Selección Nacional programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte.

"Desde el primer momento, la Federación Portuguesa de Futbol se sintió honrada por la invitación a participar en la reapertura de ese emblemático estadio, actualmente en la fase final de sus obras de renovación. Sin embargo, los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF.

"Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol, entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular. La FPF de Fútbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", se lee en el comunicado de la FPF.