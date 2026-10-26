Juegos de la Liga BBV MX Femenil HOY lunes 26 de octubre: partidos de la Jornada 12 del Apertura 2026
La actividad de la Liga BBVA MX Femenil baja el telón de la Jornada 12 en el Torneo Apertura 2026 este lunes 26 de octubre con tres encuentros vibrantes
La actividad de la Liga BBVA MX Femenil baja el telón de la Jornada 12 en el Torneo Apertura 2026 este lunes 26 de octubre con tres encuentros vibrantes que prometen emociones, goles y drama en la tabla general.
Atlante vs. Guadalajara (15:45 hrs)
La jornada arranca en la capital a las 15:45 horas en el Campo 1 del CAR Atlante. Las azulgranas tienen una prueba de fuego cuando reciban a unas encendidas Chivas del Guadalajara.
- Atlante Femenil (7 puntos Grupo A): Jugando en casa, las Potras intentarán romper los pronósticos con orden táctico y contundencia en las transiciones rápidas.
- Guadalajara Femenil (24 puntos Grupo B): Con la jerarquía de figuras como Alicia Cervantes, el Rebaño Sagrado llega con la obligación de imponer condiciones como visitante para mantenerse firme en los puestos estelares de la clasificación.
Atlas vs. Puebla (17:00 hrs)
Más tarde, a las 17:00 horas, la acción se traslada a la Perla Tapatía. El místico césped del Estadio Jalisco albergará un choque con olor a liguilla entre Atlas Femenil y el Club Puebla.
- Atlas Femenil (13 puntos Grupo B): Las rojinegras saltan al campo con la urgencia de sumar tres puntos vitales ante su gente para seguir aspirando a un lugar en la Liguilla.
- Puebla Femenil (4 puntos Grupo B): La Franja busca ser un visitante incómodo y arruinar la fiesta en Guadalajara, apostando por la solidez defensiva y el contragolpe.
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Santos Laguna vs. León (19:06 hrs)
Para cerrar la cartelera con broche de oro, a las 19:06 horas, el Estadio Corona del TSM abre sus puertas para el enfrentamiento entre Santos Laguna y la Fiera de León.
- Santos Femenil (16 puntos Grupo A): Las Guerreras quieren hacer valer su localía e imponer condiciones con un futbol dinámico en la Comarca Lagunera.
- León Femenil (16 puntos Grupo A): Las Esmeraldas van con la consigna de dar un zarpazo de autoridad fuera de casa y cerrar con fuerza el certamen.