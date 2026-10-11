Juegos de la Liga BBVA MX HOY domingo 11 de octubre; partidos de la Jornada 11 del Apertura 2026

Este domingo 11 de octubre se cierra la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con tres enfrentamientos destacando el duelo entre los Pumas de la UNAM y La Máquina de Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

¡PARTIDAZO EN JUÁREZ! GOLES, ATAJADONES Y DRAMA entre Bravos y Xolos

Atlético de San Luis vs Santos Laguna | Estadio Libertad Financiera | 17:00 horas

El Estadio Alfonso Lastras atestigua un choque vibrante entre dos equipos al alza. El Atlético de San Luis llega motivado tras hilar triunfos, incluyendo un vibrante 2-3 ante Pumas. Los potosinos buscan colocarse a tiro de Liguilla, aunque están obligados a corregir su fragilidad defensiva y fortalecer una localía donde solo han sumado una victoria en el certamen.

Por su parte, Santos Laguna vive su mejor momento bajo el mando de Renato Paiva al encadenar tres victorias consecutivas. Con el 60 % de sus goles anotados en este lapso reciente, los Guerreros intentarán romper su irregularidad a domicilio para asaltar territorio potosino y afianzarse en la pelea.

Pachuca vs Necaxa | Estadio Hidalgo | 17:10 horas

Pachuca recibe a Necaxa en un duelo marcado por la urgencia. Tras caer 1-0 ante Santos antes de la Fecha FIFA, los dirigidos por Benjamín Mora usaron el receso para ajustar piezas y poner fin a una sequía de cinco meses sin ganar en el Estadio Hidalgo, escenario donde registran dos empates y dos derrotas en el Apertura 2026.

En la acera opuesta, Necaxa atraviesa una severa crisis como el segundo peor equipo del torneo. Acumulan ocho compromisos sin ganar y tres caídas al hilo. Ni el arribo de Juan Reynoso al banquillo ha surtido efecto, pues los Rayos mantienen su condición de invictos... pero sin victorias como visitantes, haciendo del Hidalgo una prueba de fuego total.

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Pumas vs Cruz Azul | Estadio Olímpico Universitario | 19:00 horas

Pumas recibe a Cruz Azul con la meta de acortar los tres puntos de distancia que lo separan del Top 8. Los universitarios (G3, E3, P4) necesitan romper una racha de tres cotejos sin ganar (E1, P2), iniciada tras vencer 3-1 a León en casa hace un mes.

Por su parte, La Máquina se mantiene entre los ocho mejores, aunque tropezó con un descalabro 1-0 ante Monterrey y un empate 3-3 frente a Toluca. A pesar de ser la tercera mejor ofensiva del Apertura 2026 con 19 anotaciones, Cruz Azul es también la tercera zaga más castigada (18 goles recibidos) y arrastra solo un arco imbatido como visitante en todo el año.

