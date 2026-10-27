¡Al borde de la eliminación! Las combinaciones que dejarían fuera a 5 equipos en la Jornada 15 del Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX llega a su punto de máxima. Con la Jornada 15 a disputarse este próximo fin de semana, la lucha por los boletos a la fase final se aprieta al máximo, dejando a varios equipos al borde del abismo y obligadas a ganar para no armar maletas antes de tiempo.

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En este escenario de vida o muerte, FC Juárez y Necaxa ya firmaron su sentencia definitiva al quedar matemáticamente eliminados del campeonato, jugando únicamente por el orgullo en el cierre de la fase regular. Sin embargo, para al menos cinco instituciones más, la antepenúltima llamada del certamen representa un auténtico campo de minas.

¿Cuáles son los equipos que podrían ser eliminados?

El panorama para los equipos ubicados en la parte baja de la tabla exige pulso firme y calculadora en mano:

Atlante (14 puntos): Los Potros de Hierro están en una posición crítica. Una derrota en su visita ante las Chivas del Guadalajara los dejaría virtualmente fuera si dos de los siguientes clubes logran sumar: Monterrey, Tijuana, Querétaro (incluso empatando), Santos Laguna o Atlético de San Luis (ganando) .

Los están en una posición crítica. en su visita ante las los dejaría virtualmente fuera si dos de los siguientes clubes logran sumar: . Tigres (15 puntos): La escuadra universitaria llega con margen mínimo. Un descalabro frente a Pachuca combinación con victorias de dos de estos cinco equipos ( Monterrey, Tijuana, Querétaro, Santos o San Luis ) consumaría un fuerte golpe para los felinos.

La llega con margen mínimo. Un frente a combinación con victorias de dos de estos cinco equipos ( o ) consumaría un fuerte golpe para los felinos. Puebla y Pachuca (16 puntos cada uno): Ambas escuadras marchan en la cuerda floja. La Franja caerá eliminada si pierde en casa frente a Pumas , mientras que los Tuzos correrán la misma suerte si caen ante Tigres, siempre y cuando al menos dos de estos tres conjuntos ( Monterrey, Tijuana o Querétaro ) consigan el triunfo.

Ambas escuadras marchan en la cuerda floja. caerá eliminada si pierde en casa frente a , mientras que los correrán la misma suerte si caen ante Tigres, siempre y cuando al menos dos de estos tres conjuntos ( ) consigan el triunfo. Pumas: Para los universitarios el panorama es complicado. Una derrota ante Puebla sumada a triunfos de Monterrey, Tijuana y Querétaro sentenciaría sus aspiraciones, ya que esos tres conjuntos alcanzarían los 23 puntos, cifra máxima a la que Pumas podría aspirar en el resto del torneo.

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El factor clave: Partidos pendientes

Un elemento determinante en el cierre del torneo es que Monterrey, Tijuana y Querétaro (todos empatados con 20 unidades) cuentan con un partido pendiente en el calendario, lo que incrementa sustancialmente la presión sobre sus rivales directos y convierte a esta Jornada 15 en un fin de semana sin margen de error.

