La Liga BBVA MX ya tendría a su único castigado tras el caso Kevin Mier

Lo que ocurrió con Kevin Mier no fue una simple falta: fue una fuerte entrada que terminó en fractura de tibia, y que dejó al portero fuera de lo que restaba del año. Y sin embargo, el castigo no caerá sobre el jugador que provocó el daño, sino sobre alguien a quien también muchos tienen en la mira por su criterio al juzgar esa jugada: Fernando Hernández.

MEXSPORT

La Liga BBVA MX ha sido duramente cuestionada por su manejo arbitral en las últimas jornadas, y el episodio de Carrasquilla contra Mier terminó por desbordar la paciencia de los aficionados… y del propio Cruz Azul. El panameño cometió una falta muy fuerte, el VAR llamó al árbitro, se revisó la jugada, y aun así solo vio una tarjeta amarilla. El resultado: un portero en quirófano y un rival que terminó el partido sin consecuencias.

Te puede interesar: ¡POLÉMICO! Entrenador de Panamá defiende a Adalberto Carrasquilla tras la falta a Kevín Mier

Cruz Azul decidió no pedir inhabilitación —una postura calculada para no entrar en desgaste externo—, pero sí esperaba que el propio organismo actuara con firmeza. La reunión con Víctor Velázquez parecía el momento para corregir el rumbo. Pero todo indica que la sanción no irá para quien rompió al portero… sino para quien no quiso expulsarlo.

Cruz Azul busca mantener el liderato en el Apertura 2025 | ¿Podrá La Máquina seguir en la cima?

El señalado sería Curro Hernández… y nada más

Fuentes cercanas a la Liga BBVA MX señalan que el único castigado sería Fernando “Curro” Hernández, el árbitro central de aquel partido. No volvería a aparecer en la liguilla, un golpe durísimo si consideramos que es uno de los silbantes que históricamente pitan partidos decisivos.

Te puede interesar: En Cruz Azul no lo quisieron, vale 21 millones y está a un paso de ser campeón en Argentina

¿Y Carrasquilla? Nada.

El jugador de Pumas seguiría disponible para la liguilla, aunque no para el Play-In, ya que tiene acumulación de tarjetas amarillas y no podrá disputar el próximo encuentro.

De cualquier forma, la medida, o mejor dicho falta de ella, ha generado molestia silenciosa en el entorno celeste.

Mientras tanto, Cruz Azul intenta enfocarse en lo deportivo. La Máquina sabe que el duelo ante Chivas en cuartos de final no permite distracciones, y en La Noria se exige un arbitraje impecable después de varios torneos en los que el club ha salido perjudicado en instancias clave.