Andrés Lillini señaló que no había penal en favor de Cruz Azul

Andrés Lillini considera que la jugada con la que ganó el Cruz Azul ante los Pumas este domingo no debió existir. César Arturo Ramos marcó, tras revisar el VAR, un penal a favor de La Máquina que acertó Jonathan Rodríguez.

“No creo que haya sido penal. Pero no puedo hablar tanto porque sino la Federación me castiga”, declaró el estratega argentino. “Es una percepción de desigualdad. Por lo menos yo en mi persona, estas situaciones me sacan mucho, porque uno tiene delante a un grupo. Me siento frustrado, decepcionado y la cara la pongo yo por los 24 jugadores que tienen una tristeza terrible.”

El técnico finalista de la edición pasada del torneo no ocultó su sentir por la derrota, que pesa más por las circunstancias del partido, en el que el guardameta de Cruz Azul salvó su marco en varias ocasiones.

“Muy triste. Hicimos un partido desde lo táctico y estratégico muy bueno. Los futbolistas lo han llevado muy bien. Muchos pensaban que éramos un equipo muy inferior a ellos, pero las 3 oportunidades que tuvieron fueron errores nuestros”, lamentó.

Lillino añadió que no hay más margen de error para su equipo si pretende aspirar a seguir en la campaña más allá de las 17 fechas regulares.

“Mucha frustración. Hay cosas que no entiendo. Es una situación a la que me tengo que acostumbrar si quiero estar acá. Tenemos que hacer goles. Tenemos que mejorar y rápido porque los tiempos son cortos.”

Es consciente de que, a diferencia del torneo anterior, su equipo no puede ser considerado como un contendiente al título.

“El camino es otro al del año pasado. Con toda razón no podemos llegar a los 4 primeros. Esa no es la realidad. Claro que nos tenemos que meter al repechaje, este partido era clave. Ojalá podamos mantener lo que hicimos esta noche, porque así tendremos más chances de no perder.”