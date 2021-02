Atlético de San Luis sueña con un delantero élite como Luis Suárez

Este viernes el Atlético de San Luis regresa a la actividad en el Guardianes 2021 la Liga BBVA Mx, y enfrentará a Mazatlán FC, un partido que el técnico Leonel Rocco califica como “difícil”, porque los ‘Cañoneros’ “suelen hacerse fuerte de local” y no permiten muchos goles.

De hecho la cuota goleadora del San Luis no es la más alta como visitante y para este tipo de duelos a los ‘Tuneros’ les vendría bien la ayuda de su ‘hermano mayor’ el Atlético de Madrid y uno de sus delanteros élite como el uruguayo Luis Suárez.

“Ojalá pudiéramos tener a un jugador como Luis Suárez. Hoy es el goleador de España y le da muchísimo al Atleti,” comentó Leonel Rocco en exclusiva para Azteca Deportes.

Aunque, el deseo del técnico del equipo potosino está en que sus jugadores tengan un buen rendimiento en la Liga BBVA Mx, para que después puedan dar el brinco al futbol europeo y no haya necesidad de requerir jugadores del Atlético de Madrid o su filial.

“No me pongo a hacer ese tipo de conjeturas, porque no están dentro de la realidad, yo lo que me preocupa es darle el máximo tiempo al plantel que tengo. Indudablemente si te pones en el lugar del jugador de Atlético de Madrid. Ellos tienen una motivación de estar en España. Para ellos no sería un desafío tan importante venir aquí, sin embargo a un jugador de aquí sí sería un desafío espectacular llegar al Atlético de Madrid. Pero ahora nos basamos en lo que tenemos y con el apoyo que nos dan,” agregó el técnico uruguayo para Azteca Deportes.

El paso del Atlético de San Luis en el Guardianes 2021

Atlético de San Luis suma cuatro puntos en la presente campaña y este viernes visitan al conjunto de Mazatlán, en donde buscarán venganza debido a que el torneo pasado los ‘Cañoneros’ vencieron con marcador de 0-5 en el Estadio Alfonso Lastras.

