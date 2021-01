Chicote Calderón revela la apuesta que le lanzó a Psycho Clown en el Clásico de la Liguilla

En noviembre del año pasado, Cristian Calderón, mejor conocido como el ‘Chicote’, comenzó a poner las primeras piedras en su camino a convertirse en un ídolo del Rebaño Sagrado. Fue el autor de los tres goles de Chivas que eliminaron al América de la liguilla en el Guardianes 2020.

Chicote tiene una personalidad que llama la atención. Extrovertido en la cancha, peinados y looks diferentes. Introvertido ante los micrófonos. En entrevista con Azteca Deportes, el volante del Guadalajara reveló la apuesta que quiso hacer con su amigo Psycho Clown. La estrella de la Lucha Libre AAA que Calderón tiene tatuado en la pierna, y que es aficionado del América.

“Tengo días que no he hablado con él, no me quiso apostar, no me quiso apostar el guey. Ves que es americanista, le quise apostar máscara contra cabellera y no quiso. Estaba pensando en llevarme la máscara y festejarle con su misma máscara” dijo Chicote en la charla.

Calderón quiere dejar solo como un gran recuerdo su actuación ante las Águilas en los cuartos de final. Ahora buscará seguir dando alegrías a la fanaticada rojiblanca con más disparos de fuera del área y victorias que los lleven a la pelea por el título en este Guardianes 2021.

“Qué gusto que la afición de Chivas me pueda recordar así por lo que hice, obviamente yo quiero más, quiero demostrar más, quiero demostrarle más al cuerpo técnico, a la directiva y a mis propios compañeros” recapacitó el Chicote.

Nacido en Tepic, Cristian es paisano de una leyenda del Rebaño: Ramón Ramírez. La zurda del nayarita, campeón con Chivas en 1997, es una de las más recordadas por la afición de los rojiblancos. Chicote buscará ser el hererdero del futbolista que marcó época en la Perla Tapatía.

“Cada uno, cada persona, cada jugador va a hacer su propia historia. Esperemos poder llegar a hacer un poco de lo que hizo él, quizá no me tocó verlo jugar, pero sí recordar lo hecho por Ramón Ramírez” finalizó el jugador de 23 años.

Chicote ya tiene en la mira al Toluca. El sábado sagrado tendrá el partido entre Chivas y los Diablos Rojos a partir de las 4:45 pm del centro de México EN VIVO a través aztecadeportes.com, Azteca 7 y la App Oficial de TV Azteca Deportes.