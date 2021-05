Chivas vs Tigres, cobertura en vivo | Liga BBVA MX, Jornada 17

No hay mañana. Es hoy o nunca para unas Chivas de Guadalajara que han resurgido de la nada en las últimas semanas, y unos Tigres más inestables que nunca en la era de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, y que han puesto en serio riesgo su pase a la repesca de la Liga MX, en lo que sería la última lucha por el título que dirigiría el técnico brasileño, tras la confirmación de su salida del equipo el término de esta campaña.



Pero el ‘Tuca’ no es el único que no tiene nada asegurado para el siguiente torneo. Víctor Manuel Vucetich, estratega del Guadalajara, también podría quedarse sin trabajo de no avanzar a la Fiesta Grande. Pero antes de pensar en ella, lo primero es el repechaje, misma vía por la que el torneo anterior alcanzaron a llegar hasta las semifinales.

El Estadio Akron de la Perla Tapatía espera uno de los duelos más intensos de la última fecha del Torneo Guardianes 2021. Un jornada que espera repartir seis boletos para la reclasificación, habiendo únicamente dos asegurados, más los cuatro que avanzarán de forma directa a los cuartos de final.

Las Chivas llegan embaladas a este encuentro

El Rebaño Sagrado recibirá a los felinos de la UANL con una racha de tres victorias seguidas en el torneo, mismas que han alzado las esperanzas de un equipo que hace apenas un mes estaba destinado a morir de forma prematura en la competencia.

Esto le ha dado confianza al equipo, que cada vez muestra mayor fluidez y cratividad sobre el campo, realidad distinta a la de los del norte, que a pesar de que vencieron a Rayados la semana pasada en el Clásico Regio, han acumulado una victoria, un empate y una derrota en sus últimos tres compromisos.

Horario y dónde seguir la cobertura en vivo

Sigue aquí, a través de aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 5:00 PM todas las acciones de este partido con la cobertura en vivo de la jornada 17 de la Liga MX. En el Estadio Akron, las Chivas reciben a los Tigres, ambos equipos buscando su boleto al repechaje.