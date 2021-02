Claudio Baeza : “Tenemos las armas necesarias para hacerle daño a Cruz Azul”

Los Diablos Rojos de Toluca siguen preparando su partido por la jornada 7 de la Liga BBVA MX ante Cruz Azul. En conferencia de prensa, el jugador choricero, Claudio Baeza, comentó sobre su futuro rival, la máquina cementera que dirige Juan Reynoso:

“Toluca es un club grande acá en México, pero nosotros hacemos poco ruido y seguimos trabajando de la misma manera. Se nos han dado buenos resultados, pero somos conscientes de que van, recién, seis fechas. También es cierto que la Liga mexicana es muy competitiva y hay que comenzar a ganar desde las primeras fechas, por eso es importante que Toluca haya sacado buenos resultados. “Cruz Azul es un equipo muy dinámico, con posesión de balón. Nosotros también tenemos las armas necesarias como para poder hacer daño y obtener un buen resultado de visita” aseguró.

También habló sobre el liderato en la Liga BBVA MX:

“Siempre es lindo comenzar de esta manera y sobre todo estar punteros. Creo que el equipo se lo merece, es donde Toluca tiene que estar siempre, dentro de los primeros lugares. Creo que estamos defendiendo de muy buena manera este escudo”.

Claudio Baeza habló de su adaptación en el Toluca

“Como lo dije cuando llegué, creo que trato de ser un aporte en donde me toque jugar. Siempre me gusta resaltar más lo colectivo que lo individual. El equipo lo está haciendo muy bien. Si al equipo le va bien, también me va a ir bien a mí. Empezamos de muy buena manera y vamos por buena senda”.

Así, Claudio espera ir poco a poco conociendo más a sus compañeros dentro del campo de juego y encontrará un mejor nivel. Toluca marcha en el primer lugar de la tabla general del torneo y ante Cruz Azul en el estadio Azteca, los choriceros esperan seguir por este camino de cara a la liguilla.