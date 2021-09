“Contra América siempre salíamos con la mano arriba” Rafael Lebrija

Históricamente, el duelo entre Toluca y América es uno de los más atractivos cada torneo. En ellos se han anotado algunos de los goles icónicos de cada institución y también goleadas inolvidables. Uno de los protagonistas de esta rivalidad es el ex directivo de los Diablos Rojos, Rafael Lebrija, que habló en exclusiva en Azteca Deportes.

“Cuando yo estaba ahí en el deportivo Toluca era el partido que jugaban con más ahínco, con más ganas y siempre salimos con la mano arriba, la mayor parte de las veces enfrentándose al América. Era un gusto y una gran satisfacción.” Dijo Lebrija en entrevista.

El gol más recordado

Sin duda, uno de los goles más recordados por los amantes del futbol es aquella anotación que hizo el paraguayo, Saturnino Cardozo, en el torneo apertura 2003. En combinación con Vicente Sánchez, “Sinha”, y “Chiquis” García. Salieron desde la banda izquierda en la parte baja, tras una serie de desbordes de Cardozo y paredes por parte del Toluca para hacer un gol que Lebrija recuerda con cariño.

“Si recuerdo perfectamente, salió desde la defensa, se fueron combinando Cardozo, el “Chiquis” García, no me acuerdo quién más estaba en esa combinación y al final la coronamos con el gol. Gran jugada”, recordó el ex directivo.

El secreto de los títulos choriceros

Bajo la presidencia de Rafael Lebrija el Deportivo Toluca conquistó 5 títulos de liga. (Verano 1998, 1999, 2000, Apertura 2002 y 2005) Siendo la gestión más exitosa en la historia de los choriceros. Nos reveló el secreto del porqué a su equipo le fue tan bien en esa época.

“Tuvimos grandes técnicos. Al “Ojitos” Meza, al Tuca Ferretti. Estuve cuando estaba el “Che” La Volpe. Luego el “Tolo” Gallego, tuvimos técnicos de alta jerarquía, que logró unir al equipo. Tuvimos una gran familia, un gran vestidor, que es fundamental, y fuimos eligiendo y nos adelantábamos nosotros a los acontecimientos. Por eso nos fue bien, estábamos en este torneo y ya pensábamos en el siguiente”.

Actualidad del club

También analizó el momento que vive el Toluca, que tras torneos de pocas glorias y pasar la mayor parte del tiempo en la zona media de la clasificación general, el cuadro de Hernán Cristante pelea los primeros puestos de la tabla.

“Ahí va caminando poco a poco, se está logrando lo que se pretende. Se está conjuntando un buen equipo, que todavía le falta, pero va por muy buen camino para que pueda obtener ya la onceava. El onceavo título que tanto desea la afición”, finalizó Lebrija.