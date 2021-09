Cristante admite presión por mantener al Toluca en la parte alta

Al comenzar la Jornada 8 de la Liga BBVA MX, Toluca marcha tercero de la tabla general y únicamente tres unidades lo separan de América, el líder en solitario. El buen arranque de torneo que han tenido los choriceros tiene precedentes en los años más recientes; sin embargo, los desenlaces han sido un claro contraste.

Consciente de lo anterior, el director técnico del equipo, Hernán Cristante, admitió que la presión por mantenerse en los primeros lugares es una realidad y su conjunto no pretende evadirla.

“La presión siempre va a existir, nosotros estamos para obtener resultados. Nadie evalúa la metodología, la forma, las decisiones que se toman por qué y cuándo. La valoración pasa a través de un resultado y la crítica también. Ojalá esta presión se incremente a través de los buenos resultados y no de los malos. Presión va a haber, no estamos en un equipo donde firmamos un contrato para pasar el rato, no firmamos un contrato para cobrar un dinero, sino para trascender”, dijo, en conferencia virtual, el argentino.

Este lunes, el cuadro mexiquense visitará al Pachuca, un equipo que luce inferior, si los números sirven como referencia. Cristante insinuó que percibe inservible su etiqueta de favorito y compartió sus impresiones en torno a los tuzos.

“Tenemos muy claro cómo juega el rival, qué tipo de jugadores tiene, cómo se han reforzado; sabemos que son desequilibrantes por las bandas. Es uno de los equipos que mejor se ha reforzado a mi entender y es un equipo complicado, no solamente en su cancha, sino en cualquiera. No va a ser un partido fácil, esperemos contar con todos nosotros para tener las variantes y poderarrestar a un gran rival en su casa”, apuntó.

Para cumplir su cometido, los diablos rojos tratarán de aprovechar la reincorporación de varios elementos provenientes de sus selecciones nacionales, un tema al que también se refirió el exguardameta.

“Estos días vinieron para trabajar ciertas particularidades, una lástima y también una alegría que algunos muchachos no están. Lástima, porque queríamos trabajar más en la incorporación a los lineamientos que tiene el equipo, pero ellos cumplieron su papel de seleccionados, lo hicieron de buena manera y esperemos que se pueden sumar lo mejor posible”, finalizó.