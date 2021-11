Cruz Azul ya decidió quién será el reemplazo de Orbelín Pineda

Habrá cambios radicales en la plantilla de Cruz Azul para la próxima temporada. El equipo que fue campeón del Torneo Guardianes 2021 recibirá una limpia tras haber fracasado en la campaña que está por terminar.

Lamentablemente para los aficionados de La Máquina, una de las figuras del equipo y seleccionado nacional Orbelín Pineda , saldrá del equipo con miras al futbol de Europa.

Sin duda será una baja sensible para el club de La Noria, y es por eso que Juan Reynoso y la directiva cementera ya tienen en la mira al posible sustituto en el ataque.

¿Quién podría llegar a Cruz Azul?

Se trata del jugador internacional y una de las figuras del Audax Italiano, club del balompié chileno, Joaquín Montecinos, quien en entrevista para el medio Bolavip, reconoció que para él sería un sueño llegar a la Liga BBVA MX.

“Por supuesto que me gusta el futbol mexicano, es muy dinámico y hay clubes muy grandes. Claramente que sería un paso en mi carrera, es una de las opciones. Me gustaría ir allá porque mi papá estuvo muchos años, le fue muy bien y muy fue exitoso, me cuenta que la vida allá es muy bonita”, dijo el volante de 35 años.

Sobre los rumores de Cruz Azul, el futbolista se limitó a decir que sería muy interesante para su carrera el hecho de poder llegar al cuadro celeste.

“Es un club de mucha envergadura y de mucha historia. Sería muy lindo y un paso importante en mi carrera. Lo único que quiero es terminar bien el año para después enfocarme en lo que va a ser mi futuro y así poder tomar la mejor decisión”.

¿Quién es el padre de Joaquín Montecinos?

Cristian Montecinos es un reconocido exfutbolista chileno, que jugaba de delantero. Además de su trayectoria en el extranjero, destaca su paso por clubes mexicanos como como Cruz Azul Hidalgo, Santos Laguna, Necaxa y Puebla entre los años 1996 y 2000.