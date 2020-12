El Conejo Pérez detendría la llegada de Hugo Sánchez al Cruz Azul

Cruz Azul tiene como primera opción a Hugo Sánchez para ser su entrenador, pero han surgido diferencias entre ambas partes que pausó la operación. La más reciente, según apuntan medios, es la posición que ocupa Oscar Conejo Pérez.

El problema no es que el Conejo Pérez esté en la institución cementera, pues es un símbolo, pilar, personaje moral y parte del equipo. La cuestión que ha salido a la luz, es que el ex portero es actualmente el entrenador de guardametas, y Hugo Sánchez no está de acuerdo.

Como prácticamente cualquier entrenador, arriban a un nuevo equipo con un equipo de trabajo de entera confianza, y es el caso de Hugo Sánchez, que lleva en sus solicitudes a Olaf Heredia.

Heredia sería en ese caso el entrenador oficial de los arqueros, por lo que el rol del Conejo quedaría de lado. Los cementeros, según apunta Felipe Morales, no tienen la intención de cortar al Cnejo Pérez, por lo que están buscando soluciones.

La trayectoria del Conejo Pérez con Cruz Azul

Oscar Conejo Pérez debutó en el ya lejano 1993 con el Cruz Azul y dejó la escuadra cementera en 2008, para pasar a Tigres, Chiapas, Necaxa, San Luis y Pachuca, en donde tuvo sus últimos años como jugador en activo. En el verano del 2019 regresó de manera simbólica a la Máquina para retirarse el 27 de julio de ese año.

Tras su partida del futbol, Cruz Azul lo nombró como entrenador de porteros, posición que podría perder si Hugo Sánchez presiona y busca dejar a Olaf Heredia como el preparador de los guardametas.

Hugo Sánchez y las otras opciones del Cruz Azul

Aunque Hugo Sánchez es la primera opción del Cruz Azul, el tema del entrenador de porteros y la cuestión contractual han hecho meditar a los cementeros que no pueden perder más tiempo ni hacer movimientos en falso.

Es por ello que mantienen en la mira a dos entrenadores: Juan Reynoso y Alfonso Sosa, los dos con experiencia en primera división, pero con un perfil muy distinto al de Hugo Sánchez.

Previamente tuvo Cruz Azul como opción a Matías Almeyda, quien aceptó los acercamientos, pero al tener dos años más de contrato y una cláusula de rescisión alta se quedó todo en conversaciones.