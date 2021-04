El personaje que confió en Ferretti y llevó a Tigres a la grandeza

En 2010, Héctor González Iñárritu era vicepresidente de los Tigres. Su misión, era la de crear un equipo competitivo, que se alejara de la zona de descenso, motivo por el que un entrenador de prestigio como Ricardo ‘Tuca’ Ferretti era prioridad.

Aquella directiva felina, la complementaban el Ingeniero Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Garza. Juntos tuvieron la visión de traer, por tercera vez, a Ricardo Ferretti.

Las negociaciones no fueron fáciles, ya que “El Tuca” era técnico de los Pumas.

Iñárritu recordó aquellos días, su objetivo, era formar los cimientos para hacer de Tigres, un equipo de época, y Ferreti, era el ideal para el puesto.

“Fueron varias pláticas, fuimos a México a verlo, para convencerlo, por que él estaba muy contento en Pumas, pero al final de cuentas él también tenía una espina clavada con Tigres, y ahí fue cuándo decidió ya no renovar con Pumas y llegar a Tigres en Julio del 2010”, señaló Iñárritu.

Héctor ya conocía a Ferretti, una amistad que al día de hoy sigue: “para mí hablar del ‘Tuca’ es hablar de un gran individuo, gran persona, gran ser humano, obviamente gran entrenador, un ganador, gran mentor... Tiene muchas cualidades, tanto humanas, obviamente profesionales, y es un tipo de primera, yo creo que lo van a extrañar al final, no sé quién vaya a llegar, pero bueno pues tiene un camino complicado”, aseguró Iñárritu.

Asimila el final de los ciclos en el futbol

El pasado martes, “El Tuca” confirmó, en conferencia de prensa, su salida de la Institución al final de la temporada. Para el exvicepresidente de los Tigres, sin duda alguna, afición, jugadores y directiva lo extrañarán.

“Yo pienso que puede ser que terminan los ciclos, hay un cambio de directiva. Yo creo que esto ya lo venían analizando y profundizando, la renovación es un riesgo, por que ahorita clasifica a Liguilla y hace campeón a los Tigres, como se ha metido muchas veces se ha metido a la Liguilla y el que venga, no sé quién venga, ya va a tener una presión fuerte, del legado que esta dejando Ricardo”, sentenció Iñárritu.

La amistad de Héctor con Tuca, se hizo muy fuerte, al grado que un día en un entrenamiento, Tuca, le gritó al hijo de Iñárritu, ya que había llegado tarde a casa y su padre se había desvelado, por esperarlo:

“Estábamos como a 30 metros, y el ‘Tuca’ le grita: "¡Rodrigo, ven para acá. Sí, te está hablando el Tuca. Se lo lleva el Tuca para allá, le comienza a poner una gritiza. Haz de cuenta que era el tío enojado porque el papá estaba desvelado, ¡Tu papá aquí matándose en esta ciudad y tú llegando tarde no lo dejas descansar, jugándose la vida! La gritiza que le dio, Y ya vete para arriba, Rodrigo se fue así, casi llorando, y el ‘Tuca’ me veía a mí, y me cerraba el ojo así muerto de risa, es un tipo espectacular”, dijo Iñárritú entre risas.

El ‘Tuca’ Ferretti dejó un racimo de títulos

Después de 11 años, Tuca logró 5 títulos de liga, 1 copa MX, 3 Campeón de campeones, Concachampions, Subcampeón del Mundo y Libertadores. Simplemente los resultados salen a la vista: “Sí, sí, sí, ahí están los resultados caray, sabíamos que estaba venciendo el contrato en Pumas... al final de cuentas se decidió y ahí están los resultados, yo creo que la gente al final de cuentas lo va a extrañar. Hoy por hoy tener un técnico que te dure 10 años en un equipo de fútbol, a nivel mundial, ya no te hablo de selecciones, si no a nivel mundial que te de resultados. Obviamente siempre va a haber polémicas, siempre habrá gente que le guste o no el Tuca, al final de cuenta la afición lo que quiere son resultados”, acató Iñárritu.

Para González Iñarritú, el Tuca aún tiene mucho que dar: “Yo creo que pueden ser sus 2 o 3 años más, los más importantes por que tienen una madurez impresionante. Pero en la madurez que él tiene, ya centrado y sensato, yo creo que se le puede presentar un muy buen proyecto, no sé si aquí en México o en Estados Unidos, pero sí es un técnico que te puede dar mucho. Yo a Ricardo, yo lo veo fácil 2, 3 años más como técnico de un equipo y luego ya pensar en él como un director deportivo en algún plantel”, concluyó Iñárritu.

Como en todo, la salida del Tuca, genera polémica, pero después de 11 años, todo cambia, Al final, quedará un grato recuerdo para Iñárritu, de que trajo al hombre indicado, en el momento adecuado: “Le diría que gracias, muchas gracias por su legado, que gracias por las enseñanzas, que gracias por los momentos que pasamos, tanto los buenos como los malos, por los abrazos, por las lágrimas, las risas, por los torneos que ganó y seguramente se lo dirá la afición, los jugadores y directivos” finalizó el exvicepresidente de Tigres.