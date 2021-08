El refuerzo que busca el América tras la lesión de Renato Ibarra

Justo cuando Renato Ibarra estaba volviendo a su mejor forma y se había ganado de nuevo a la afición del América, sufrió una lesión que lo alejará de las canchas por varios meses.

La exigencia para el sector de ataque azulcrema seguirá, sin embargo, siendo la misma. El club no pretende bajar peldaños en la tabla que hasta ahora lidera y es por eso que ya ha volteado al mercado de transferencias para hacerse de los servicio de otro jugador.

Se trata Darwin Machís, de origen venezolano y que actualmente milita en el Granada de la Liga de España. Es un jugador de 28 años y que ya cuenta con una amplia experiencia en varios equipos de prestigio del futbol europeo.

¿Cuánto vale Darwin Machís?

De acuerdo con el sitio web especializado en transferencias, Transfermarkt, Machís, quien presume ser uno de los tres futbolistas venezolanos más costosos en el mercado actual, tiene un valor aproximado de 10 millones de dólares.

Evidentemente, para el club de Coapa no sería sencillo desembolsar esa cantidad en estos tiempos de crisis económica y sanitaria. Pero la directiva estaría analizando hacer alguna oferta para no debilitarse en el frente de ataque.

¿En dónde ha jugado?

El Vitória de Guimarães, el Hércules C. F., el S. D. Huesca, el C. D. Leganés, el Udinese Calcio y el Cádiz C. F, son solo algunos de los equipos en los que ha jugado Darwin Machís, que comenzó su carrera como deportista profesional en el futbol sala, antes de debutar en los Mineros de Guayana, para posteriormente emigrar al viejo continente.

La mala noticia es que en ese momento Darwin Machís está lesionado debido a un problema muscular en el bíceps femoral, aunque este tipo de lesiones únicamente requieren un aproximado de dos o tres semanas de recuperación.